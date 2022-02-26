金融壹賬通擬回歸 冀港美雙重上市

受消息帶動，金融壹賬通股價周四當晚在美國股價升18.32%，收報1.55美元；昨天開市初段回吐5%。金融壹賬通於2019年底以每股10美元上市，雖然近日有輕微反彈，但股價已累挫逾八成。

美上市兩年多 股價累挫逾八成

根據金融壹賬通財報，公司去年全年實現營業收入41.3億元（人民幣，下同），按年增長25%；毛利潤14.4億元，按年增長16%。淨虧損率由去年同期的41%收窄至31%，優質客戶數量達796家，按年增長202家。

公司亦計劃在2月24日至9月30日期間，利用現有資金完成本次回購計劃，回購股份不超過總股本的2%，將用於公司員工股權激勵。金融壹賬通董事兼行政總裁沈崇鋒指出，未來將重點致力於構建創新型、差異化的業務系統和核心系統，助力「一體兩翼」客戶的兩提兩降和轉型升級。

金融壹賬通網站介紹，公司是面向金融機構的商業科技雲服務提供商，運用人工智能、大數據分析、區塊鏈技術等科技，為銀行、保險、投資等行業的金融機構提供「技術+業務」的解決方案。