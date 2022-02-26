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理想汽車業績勝預期 股價漲4.8%

標籤：經濟

【明報專訊】理想汽車（2015）收市後公布，上季收入按年增加1.56倍至106.2億元（人民幣，下同）；當中車輛銷售貢獻103.8億元，遠高於此前作出的指引，按年增加1.56倍。非美國公認會計準則（Non-GAAP）下，公司上季經營利潤轉虧為盈，季內錄得4.15億元。理想昨天收報109.5元，升4.8%。

非美會計準則去年扭虧為盈

截至去年12月底止，理想非美國公認會計準則淨利潤為7.8億元，按年扭虧為盈。年內車輛銷售收入261.3億元，按年上升1.82倍；相關毛利率錄20.6%。整體毛利率則升4.9個百分點至21.3%。年內理想ONE交付量達90,491輛，比2020年32,624輛上漲1.77倍。單計第四季交付量35,221輛，按年升1.44倍。

首席技術官王凱辭任

公司預計，今年首季車輛交付量介乎3萬至3.2萬輛，相當於按年增長1.39至1.54倍；收入總額為88.4億元至94.3億元，預料按年增長1.47至1.64倍。理想汽車首席財務官李鐵表示，全年經營現金流量達到83億元，為集團的研發投入和業務增長提供支持。

理想出現人事調動，王凱因個人原因辭去首席技術官職務，由總工程師馬東輝負責智能汽車相關技術的研發工作。王凱會繼續擔任公司高級顧問至2022年12月底，以確保順利過渡。