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和電香港全年少賺99％ 考慮再派特別息

標籤：經濟

【明報專訊】「3香港」母公司和記電訊（0215）公布，截至去年12月底止，受網絡成本、折舊及攤銷增加以及現有頻譜續期的使用費增加拖累，全年錄得純利400萬元，按年大幅倒退99%，每股盈利0.08仙，派末期股息5.21仙。公司表示，或考慮今年再派特別股息。和記電訊昨日績前收報1.32元，升3.13%。

集團去年收益按年上升18.48%至53.85億元，這受惠於硬件及其他產品收益錄得的70%增長，以及企業解決方案收益增長35%所致。旅遊限制自2020年第二季起持續實施，令漫遊收益下跌29%，抵消部分增幅。EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）按年跌12%至14.77億元，下跌原因是集團投資於5G技術及拓展網絡覆蓋。

旅遊限制 令漫遊收益下跌29%

截至去年底，集團於香港及澳門的客戶總數約320萬名，按年跌3%。本地後繳服務淨ARPU（每月每戶平均收入）上升4%至159元，基於企業分部的貢獻增加及客戶升級至5G服務所致。集團主席霍建寧表示，預期今年的營商環境仍充滿挑戰，惟董事會有信心，隨着本地服務收益穩步增長，及升級5G服務逐漸上升，加上推出家居及企業的5G寬頻服務，集團於今年將繼續締造穩健的本地營運業績，並維持強勁的現金流。集團稱正繼續檢視其現金狀况，或考慮於公布2022年中期業績時宣布派發另一次特別股息。