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美核心PCE近39年最大升幅 傳俄願跟烏克蘭談判 美股早段續反彈

【明報專訊】美國通脹在上月繼續加劇，聯儲局重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數，在1月按年升5.2%，較12月的按年升幅高0.3個百分點，略高於分析師預期，是1983年4月以來最大升幅（見圖）。計入食品及能源價格的整體個人消費支出（PCE）物價指數，在1月按年升6.1%，升幅是1982年2月以來最高。不過通脹高企，未影響個人消費，預示美國首季經濟開局良好。

美國對俄羅斯制裁未涉及能源貿易，且未打算將俄羅斯排除於SWIFT國際結算機制以外，避免了市場最憂慮的情况；加上昨晚有消息指俄羅斯會跟烏克蘭政府談判，美股三大指數昨早段延續周四尾段的反彈，道指午夜前升逾400點，標普500指數升逾1%，納指升0.5%。泛歐Stoxx 600指數午夜前升3%。

油價回落 布油下調至97美元

布蘭特期油由每桶逾百美元高位回落，午夜前下調至97美元左右，紐約期油回落至每桶92美元以下。美匯指數回落至97以下，現貨金亦回落至每盎司1900美元以下。

美1月個人收入持平

事實上，美國上月僅能源價格就按年上漲25.9%，而食品價格亦上漲6.7%。不過通脹維持在40年高位之際，美國1月個人收入卻按月持平。這是由於薪酬增長，被政府社福開支下降所抵消。雖然美國人上月整體收入原地踏步，但未影響個人支出增加。

為美國經濟活動提供主要動力的個人支出，在1月按月增長2.1%，從12月的0.8%跌幅顯著反彈，升幅高於分析師預期的1.6%，汽車和零件、娛樂產品及非耐用品的消費支出有所增加。與此同時，耐用品訂單按月增長1.6%，增幅是預期兩倍，反映消費旺盛。

儘管受到通脹等因素影響，經濟師預期隨着美國人對新冠疫情的憂慮消退，以及家庭花掉累積的儲蓄，今年的消費者支出將會增加。美銀的經濟學家預期，經通脹調整，美國消費者支出全年將增長3.4%。

高盛：油價見125美元風險明顯

不過俄烏形勢的不確定性，可能令通脹持續高企。高盛環球商品研究主管柯里（Jeff Currie）表示，潛在制裁的不確定性，正造成潛在的供應衝擊，即使沒有直接制裁石油貿易，油價亦有升至每桶125美元的「明顯風險」。摩通全球能源策略主管馬利克（Christyan Malek）預期，油價將趨向每桶120至125美元，並維持在此水平。

不過在地緣政治形勢不確定的情况下，市場人士預期聯儲局不會大刀闊斧加息。芝商所（CME）的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員預期3月加息四分之一厘的概率超過八成。

（綜合報道）

[國際金融]