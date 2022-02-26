儲局官員：地緣政局雖不明朗 下月仍需加息

今年有投票權的克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）表示，烏克蘭的衝突可能在中期對美國經濟產生影響，並應在聯儲局撤回寬鬆措施時予以考慮。不過她認為地緣政治事件可能會在短期內加劇通脹，除非美國經濟形勢出乎意料逆轉，否則3月應開始加息，並應盡快啟動縮表。

多數官員傾向加0.25厘

後年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）稱，俄羅斯入侵烏克蘭可能會使問題更複雜，聯儲局官員將仔細研究其對全球和美國的經濟和金融的影響，不過他目前預計地緣政治形勢不會影響3月加息。他表示，如果通脹居高不下，今年可能要加息4次或以上。

後年有投票權的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）稱，雖然地緣政治形勢加大了不確定性，但不會改變聯儲局的加息計劃，除非條件急劇惡化。她認為，在加息問題「多一點緊迫感」很重要，預期聯儲局今年至少加息4次或以上。她又表示，聯儲局未來可能需要考慮一次過加息半厘，儘管她目前仍預計加息幅度在四分之一厘。此番言論與她此前的表態相比，明顯趨向鷹派。

同在後年有投票權的里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）稱，美國對俄羅斯經濟的參與度不高，美國的銀行對俄羅斯的金融系統也沒有什麼風險敞口，現在判斷俄羅斯入侵烏克蘭會否改變聯儲局加息計劃為時過早。

（綜合報道）

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