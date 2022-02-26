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Tesla擬擴張上海廠房

【明報專訊】德國柏林的超級工廠計劃面臨延誤之際，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）準備擴張上海廠房的規模。路透引述兩名知情人士稱，特斯拉計劃最快於下月在上海動工興建一座新工廠，是特斯拉在華產能提高逾一倍計劃的一部分，以應對中國和出口市場對其電動車日益增長的需求。

消息稱，新工廠將位於特斯拉在浦東新區臨港的現有生產基地附近，一旦新工廠全面投產，新廠房的產能將達到每年200萬輛，暫未透露擴建成本和完工時間表。消息稱，現有上海工廠的擴建計劃，旨在使該廠今年產量達到100萬輛，不過生產情况取決於零件供應狀况。

虛幣交易所Coinbase上季利潤倍增

此外，美國虛擬貨幣交易所Coinbase（美：COIN）第四季利潤及收入遠勝預期，上季利潤達8.4億美元，較第三季增長1倍，並按年增加3.7倍。上季收入亦按年增長3.3倍至25億美元。第四季的每月交易用戶（MTU）亦躍升至1140萬，高於第三季的740萬。不過該交易所預計，由於虛幣價格下跌及波動減低，第一季的MTU和總交易量將低於上一季。

受避險情緒影響，比特幣近期在4萬美元以下徘徊。Coinbase此前曾警告股東，其股票應被視為長線投資，因為短期業務會波動。該交易所股價昨天早段跌4%。

受美國市場的銷售折扣及需求疲軟影響，美國「人造肉第一股」Beyond Meat（美：BYND）第四季收入按年減少1.3%至1億美元，虧損達到8037萬美元，較前一年同期的2508萬美元虧損大幅擴張。該公司展望今年的收入比分析師預期低，股價早段跌逾15%，創52周低位。

（綜合報道）

[國際金融]