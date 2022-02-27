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俄烏交戰氖價飈 晶片商成本增 台積電連跌7天 大車廠須停產

【明報專訊】俄羅斯及烏克蘭爆發衝突，開始影響供應鏈。包括Volkswagen（福士）、Renault（雷諾）等歐洲大車廠，已明言受俄烏局勢影響供應鏈，致有廠房需暫停生產。另因為俄、烏幾已佔生產晶片製程所需的高純氖氣供應七成，消息引發市場憂慮影響晶片生產，業界龍頭台積電（美：TSM）雖明言會保證貨源多元化，但股價仍跌足兩星期。在油價高企下，航空用燃料亦受波及，機票價恐大漲。不過在港上市的公司在俄、烏業務佔比不大，證券界料影響有限。

明報記者 陳偉燊

彭博報道指，德國車廠Volkswagen及法國Renault均表示，俄烏衝突事件影響到零部分供應不足，因此需要暫停廠房生產。當中福士將叫停德國東部茲維考及德累斯頓的廠房數天，主因是來自烏克蘭的零部件，包括電線座等短缺。雷諾方面，鄰近俄羅斯邊境的零部件付運延遲下，叫停莫斯科裝配線，位於俄羅斯南部Togliatti的合資廠Reanult AvtoVaz，更因半導體供應不足，周一起暫停生產。所有德國汽車公司共在俄、烏兩國經營49項生產設施。車廠之外，為人熟識的瑞士雀巢及啤酒商德國嘉士伯，在過去兩天叫停在烏克蘭的生產運作。

雀巢嘉士伯停烏克蘭生產運作

晶片生產的供應鏈亦同受影響。當中生產晶片所需光刻工序，便要使用高純度氖氣，當中俄、烏佔七成供應。在市場擔心氖氣供應受阻下，內地《證券時報》引述凱美特氣指，氖氣價內地每立方米報價已由2021年的400元人民幣，漲至2月下旬兩國衝突前的2100元人民幣，近日已停止報價。路透報道指，光刻機龍頭生產商，亦即香港ASM太平洋（0522）的母公司ASML正尋求其他氣體替代供應渠道，ASML在荷蘭的造價中止兩連跌，剛過去的周五股價更反彈5.54%。

俄烏佔七成氖氣供應 ASML尋求替代氣體

不過使用氖氣應用在極紫外光（EUV）光刻工序的晶片代工龍頭台積電，就算明言已建立風險系統確保一定庫存，投資者未見收貨，股價連跌7個交易日共10.67%，周五單日跌0.58%。

另彭博報道指，今次危機勢將影響航空業，原因是在油價高企下，刺激航油造價抽高，終致票價上升。

永裕證券：港企當地業務規模不大 影響有限

在香港上市公司方面，在俄、烏兩地有業務的，包括長和（0001）旗下零售業務屈臣氏、中資銀行在莫斯科的網點及多間民營車廠。永裕證券董事總經理謝明光認為，長和、吉利（0175）等在當地的業務規模不大，影響其實不大，反而他不排除俄羅斯因此役而與中資銀行生意往來增多。