憧憬兩國局勢緩和 歐美股市周五反彈

分析料恒指23000點水平整固

有消息指俄羅斯擬派團與烏克蘭談判，市場憧憬兩國局勢或緩和，道指美國時間上周五連續第二日反彈，收報34,058點，升2.51%，且是2020年11月上旬以來最大單日升幅。標指收報4384點，升2.24%；納指收報13,694點，升1.64%。歐洲股市銀行板塊上周五升逾4%，支持富時100指數、CAC指數、DAX指數單日升逾3%。

油價先升後回，倫敦布蘭特期油每桶收報97.93美元，跌1.2%，惟全周升逾4%，紐約期油每桶收報91.59美元，跌1.3%，惟全周仍升逾1%。紐約期金每盎司報1887.6美元，跌2%，全周累跌不足1%。美國十年期國債孳息率上周五曾見2.016厘，終收報1.97厘，微跌0.69%，聯儲局主席鮑威爾將於本周三向眾議院金融服務委員會發表關於經濟的證詞，翌日再向參議院銀行委員會發表。

券商：持「三桶油」可考慮分批獲利

ADR港股比例指數收報23,100點，升1.44%，匯控（0005）ADR收報折合約56.64元，比港股周五收市價升3.46%，美團（3690）ADR亦升逾3%，中石油（0857）ADR則跌1.63%。光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，油價已累升一段長時間，現正反映俄烏衝突因素，短線或現調整，持「三桶油」的投資者可考慮分批獲利，進取型投資者可考慮部署騰訊（0700）、美團，穩健型投資者可考慮部署防守性高、且有機會受惠復蘇及估值修復空間的內險股，例如中國財險（2328）、平保（2318）。