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特朗普社交平台面世 即現大量故障 App Store下載量高踞榜首 設計如Twitter翻版

【明報專訊】美國前總統特朗普的社交媒體軟件TRUTH Social，在上周一（21日）的「美國總統日」（Presidents Day）於美國地區的蘋果App Store上架，標誌他重新回歸社交平台，吸引大量粉絲下載。根據軟件數據分析機構Apptopia的數據，TRUTH Social於上周一至周四，在美國地區的App Store免費軟件下載排行榜擊敗TikTok等熱門軟件高踞榜首。不過由於技術問題，大部分用戶下載此軟件後無法開設帳戶，據稱等候名單有數十萬人。分析認為，這款無論介面或功能都與Twitter（美：TWTR）近似的社交軟件，毋須訂定擊敗Twitter的遠大目標，最重要的是修好其技術故障。

資料來源：科技網站The Verge、CNN

部分用戶表示，在下載TRUTH Social時，須按指示輸入電郵地址及出生日期，以顯示用戶年滿18歲，然後再等待驗證電郵，但這過程中會不斷出現故障，導致用戶無法創建帳戶。即使成功取得用戶名稱，也可能被列入超過30萬人的候補用戶名單。

TRUTH Social母企特朗普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group, TMTG）解釋，註冊問題是由於用戶需求太大，預計在3月底前至少可在美國全面運作，讓用戶發布「真相」（truths）。根據特朗普的語言，「真相」相當於推文（tweets）。

特朗普此前在TRUTH Social的測試版發出第一條「真相」：「做好準備！你們最喜愛的總統很快與你們見面！（Get Ready！Your favorite President will see you soon！）」

反映不滿主流社交平台者眾

鑑於上架之初的技術故障，相信facebook母企Meta（美：FB）和Twitter不會擔心被搶佔市場份額。不過如此大量美國用戶湧入一個仍未充分運作的社交平台，反映很多人對傳統大型社交平台的不滿，希望另起爐灶。

在去年1月6日，特朗普的支持者因拜登當選總統而衝擊國會山莊。特朗普因此被指發布煽動暴力的信息，導致其社交帳號被Twitter、facebook及Alphabet（美：GOOG）旗下YouTube封殺，此後在社交媒體銷聲匿迹，部分保守派KOL也被封禁。特朗普譴責矽谷自由派媒體審查保守派言論，聲言要透過成立自己的平台，與「自由派媒體聯盟」（the liberal media consortium）競爭。但分析認為TRUTH Social的存在目的，應該是補充傳統大型社交平台的不足，而不是取代它們，如同霍士新聞等保守派媒體的運作。

TRUTH Social目前的設計與Twitter幾乎完全一致，似乎難以說服網民停用Twitter，改用一個複製版社交平台。不過很多保守派網民不介意有多一個社交渠道，如facebook群組、Discord社群或GETTR社區。某程度上，它相當於博客節目，沒有取代傳統流行音樂節目，只是開闢另一個小眾空間。

圖統一零碎平台 擺脫大企支配

不過TRUTH Social對發展前景充滿信心。去年11月，TRUTH Social向投資者表示，其平台並不止於與facebook和Twitter爭奪市場份額，而是要「統一」不受科技巨企支配的零碎網絡空間。

作為主流社交媒體的替代方案，TRUTH Social毋須取代主流社交媒體，而是建立一套標準與主流社交媒體抗衡。數碼媒體專家科恩（Jamie Cohen）表示，TRUTH或GETTR此類平台，可能會標榜其獨有的社群標準，與主流社交平台訂定的言論規範抗衡。

這些右翼平台似乎不大擔心同行競爭。事實上，GETTR行政總裁米勒（Jason Miller）曾負責特朗普的總統競選活動。去年12月，在美國非牟利機構Turning Point USA舉辦的右翼活動Americafest，GETTR營銷負責人多爾（Kaelan Dorr）被問及對TRUTH Social作為競爭對手的看法時，他表示這種對手「愈多愈好」，大家絕對有共存空間，對抗科技巨頭絕不能孤軍作戰。GETTR全球傳訊總監鮑登（Ebony Bowden）上周二向《The Verge》表示，自TRUTH Social推出以來，GETTR多了數千個新註冊用戶。

用戶年齡老化 難吸廣告客戶

即使保守派的用戶群持續增長，暫未知該平台將如何將用戶增長化為收入，以維持營運。媒體史學家羅森瓦爾德（Brian Rosenwald）稱，保守媒體的受眾老齡化程度令人難以置信，這不利於廣告收入。

[企業地球村]