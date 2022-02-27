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特朗普概念股炒高

【明報專訊】受TRUTH Social的下載量推動，特朗普概念股上周上漲。與TRUTH Social母企特朗普媒體與科技集團（TMTG）達成合併協議的特殊目的收購公司（SPAC）Digital World Acquisition Corp.（美：DWAC），上周二股價曾逼近100美元，遠高於對上一周的84美元水平。今年以來，DWAC股價升近七成。

按DWAC周二的92.9美元收市價計算，TRUTH Social的市值為191億美元（約1490億港元）。研究機構Renaissance Capital的IPO市場資深策略師肯尼迪（Matthew Kennedy）指出，想不出有哪家尚未有收入的科技媒體機構有如此高的市值。

估計TRUTH Social市值1490億

不過技術問題可能限制該社交平台的發展。肯尼迪稱，大量用戶等待加入，反映TRUTH Social需為其平台投入更多資金，以增聘人手，並加設更多伺服器。他說，這平台仍有待改善，建構社交媒體是艱巨的工作。

雖然有很多技術問題，且尚未正式運作，TRUTH Social在蘋果App Store的評分卻在上周五達到4.2顆星（滿分5顆星）。不過部分用戶對這軟件評價說，如果這平台無法改善技術，將難以維持。部分用戶指，會耐心等待它開始運作，因為它不會審查言論。

受DWAC帶動，其他特朗普概念股上周也一度被炒高，包括為特朗普2020年總統競選活動建構軟件，提供數據和社交媒體服務的科技公司Phunware（美：PHUN）。

[企業地球村]