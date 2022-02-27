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薛偉傑：集運公司局部轉用「水溶膠袋」

【明報專訊】網購衍生膠袋使用量增加。經營國際網購集運轉運服務的Buyandship宣布，與Invisible Company合作，在其香港、台灣、菲律賓、馬來西亞及新加坡會員的運送服務中，部分轉用由Invisible提供的「水溶膠袋」（見圖），以代替普通塑膠包裝袋。

「水溶膠袋」看來和一般膠袋無異，但其實是由「聚乙烯醇」（Poly Vinyl Alcohol，PVA）製造。其特點是可在熱水中溶解，以及被微生物分解，不會增加堆填區的負擔。將這種特製膠袋放入80度或以上的熱水，攪拌一下，它會在數分鐘內完全溶解（即是變成液態）。用戶隨即可倒進廁所冲走。當這些溶解物到達污水處理廠後，就會被微生物分解為二氧化碳和水。

成立於2014年的Buyandship表示，該公司去年從海外運送來香港的包裹逾233萬件，還未計亞洲其他地區的業務，所以它也意識到網購令包裝廢物增加的問題。

可溶於熱水 被細菌分解

雖然「水溶膠袋」的成本大約是普通膠袋的3倍，但該公司與Invisible的合作並非短期宣傳噱頭。現時第一步已經將大約2成的膠袋改用「水溶膠袋」代替，未來隨著Invisible提供更多尺寸的「水溶膠袋」，該公司的使用量還會逐步增加。

明報記者 薛偉傑

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