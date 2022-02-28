營銷策略是時候轉守為攻

疫情和政策的反覆和不穩定，大家也感覺夠累人。品牌一早策劃好的新年宣傳， 情人節營銷計劃都泡湯， 加上不少公司都實行在家工作，士氣和溝通都打了折扣。再這樣亂糟糟的情況下，守着生意不死已是幸運，營銷策略都是見步行步今天只能計劃明天的事，再部署多兩步的計劃，說來奢侈。

Shopify營業成績的啓示

這兩年品牌都走上了e-Commerce之路，數一數我上年做過的80場數碼營銷培訓，有一半以上都跟e-Commerce相關。Shopify最近發佈了第四季的營業成績， 比起前一年有41%的增長。看似大好之勢， 但Shopify 股票卻大跌18%，這是什麼的啟示？外國普遍逐步放寬抗疫措施，市場相信消費信心增加，消費者會再度走回真實世界購物。那過去兩年e-commerce的營銷計劃和預算，是白花了嗎？

Reactive和Proactive的策略

香港人天生抗「逆」能力比較強，也較為有彈性，懂得「執生」。雖然再強也會出現抗「逆」疲勞，年多兩年的「被動」策略，也是時候轉守為攻，由Reactive轉為Proactive。檢視過去因為疫情而策動的營銷計劃，如何向前邁進和產生協同作用。

網店客戶和實體店客戶

之前為了趕快上架建立的e-commerce，總算在門市有限度營運的情況下救回了品牌的銷售。但網店背後的客戶資訊管理，與社交媒體的連結和網下實體店的連繫大都沒有完整規劃。再者，網店推出做營銷時賺到一批網上的客戶，可能跟平日實體店的客戶不盡重疊。品牌又是否有不同的計劃去針對這兩批已經「到手」的客戶？

內容營銷和社群策略

為救急而快反應，之後也應該為長遠而整合策劃。內容營銷不能賺到即時效果，正好是維繫這兩批客戶的好方法。建立網店後，品牌的電郵營銷起動了嗎？電郵的內容仍停留於節日折扣優惠嗎？好的內容營銷，除了折扣，應該為客戶提供價值。品牌要建立真正忠實的社群，在香港這個速食文化下，毫不容易，建立社交媒體專頁只是很早期的第一步。Marketers要比別人看得更遠，有更早的策劃。