中資科網醫療估值趨合理 近半年顯著調整 下半年料看俏

中資科網龍頭股過去多月面對政府加強監管後，鄧啟志指出，該板塊的黃金時間已過去，隨着未來盈利增長放緩，出現估值下調亦屬合理，而向前望的話，最重要是看它們在新監管環境下的盈利增長復蘇路徑如何。

中資科網上半年業績料一般

鄧啟志表示：「根據大部分互聯網上市公司予市場的指引，它們本季業績料仍偏弱，我覺得有部分互聯網公司下季業績可能仍會偏弱，等下半年業績改善，才會有比較好的投資機會。不過，話說回來，該板塊過去多個月估值顯著下調後，若監管力度不再收緊，再下行空間亦有限，上行空間則要等下半年才明朗化，原因是上半年業績應屬一般。」

至於中資醫療股，鄧啟志認為可籠統分為傳統醫藥、生物科技及醫療器械等三大細分板塊，各自有不同的投資機會及風險。他解釋：「目前市場對中央對部分藥品及醫療耗材集中採購此政策仍然很擔心，而此政策在個別細分市場推行得愈久，負面因素便愈有機會已獲充分反映，（編按：集中採購政策在2018年11月首先在傳統醫藥領域於個別城市試點開始），故此傳統醫藥股股價及估值現已相對較低，我認為即使沒有很大上升空間，但起碼估值再下行的空間已相對細。」

傳統醫藥股價已反映集採風險

鄧啟志續說：「至於生物科技股，市場焦點是以受託研究機構（Contract Research Organization，簡稱CRO）為經營模式的上市公司，此板塊今年盈利料增長40%至45%，預測市盈率大概亦是40至45倍，即市盈增長率（PE-to-Growth ratio）現已回落至約1倍，這是合理值，並非特別吸引。」

CRO生科股1倍PEG合理

有分析認為，內地日後繼續興建更多醫院，醫療器械股亦會受惠，而更重要的是，它們的產品若具備國際競爭力，將可望得益於全球市場佔有率上升。鄧啟志指出，即使上述分析有一定道理，但也要留意，內地集中採購政策在一、兩年前始向醫療器械領域延伸，有關產品短期料繼續因此有減價空間，因此須審慎選股。

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