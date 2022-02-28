moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

疫下股東會移內地 通知期短難參加 港股東無法完成21天隔離 港交所指引要求充分時間

標籤：經濟

【明報專訊】本港第五波疫情來襲，再度波及股東會安排，港府早前宣布禁止舉行實體股東會，部分上市公司改為網上或在內地舉行，股東或難以出席以及權利受到限制。翻查資料，不少上市公司改於內地舉行實體股東會，而港人赴內地大部分城市受限於「14+7」隔離政策（即14天集中隔離和7天居家隔離），不過部分公司刊發變更地點公告與會議實際舉行日期相差不足21天。

明報記者 葉翠

另外，獨立股評人David Webb表示，股東會實屬「商業活動」，與工作無異，難明為何豁免工作期間的群組聚集而禁止股東會。他又表示，改以網上形式舉行，公司管理層可透過篩選問題或「cut線」來限制股東發言，恐令股東表達意見受阻。

金茂改北京開會 僅兩日通知

近期公布在內地舉行股東會的上市公司，包括主要從事經銷電子元件及半導體產品業務的時捷集團（1184）只提前15天公布，從事電影版權投資的歡喜傳媒（1003）及內房股中國金茂（0817）更分別僅提前7天和兩天通知股東，變相香港股東即使有意遠赴內地也因為未完成隔離而無法出席（見表1）。根據港交所（0388）指引，交易所並無對股東大會的形式施加任何要求，惟建議上市公司「不應在未給予股東充分事前通知情况下」更改場地或時間（見表2）。

Webb稱股東會屬商業活動 比餐廳安全

David Webb認為，網上股東會不及實體會議，通常上市公司會要求股東在會前以書面形式提交問題，變相公司可以選擇性回答問題，加上公司或會切斷股東發言，令股東未能充分行使權利。他又提出，實體股東會可舉行在寬敞的會議室內，座位之間相隔1.5米，加上參與者需戴上口罩，相比食客除下口罩在餐廳內進食，難以理解為何實體股東會不被港府接受。他表示，監管機構應游說政府支持召開實體股東會，這與他們鼓勵股東參與的呼籲保持一致。

港交所發言人回覆本報查詢時表示，股東大會的舉行受公司法、發行人的公司章程，以及當前防疫社交距離措施要求所規限，發行人須確保其股東大會的舉行符合以上法例要求。他續稱，聯交所的《上市規則》要求發行人須就舉行股東大會給予股東合理書面通知，並確保其股東有權參與股東大會及在會上投票，有關要求為《上市規則》下核心股東保障水平的一部分，並適用於在任何地點舉行的股東大會。