俄烏會談在望 港股開局添變數

【明報專訊】俄羅斯與烏克蘭雙方戰鬥加劇，加上美國及歐盟等國家對俄羅斯實施第三輪制裁，擬用SWIFT（環球銀行金融電信協會支付系統）懲罰俄羅斯，分析師盧楚仁表示，港股今天難跟隨美股上周五升勢，受到外圍政治局勢加劇，港股本身疲弱及本港疫情失控等因素，有低開壓力，恒指有可能跌穿22000關口位。短期內歐元兌美元會特別弱，美匯指數有機會衝上100點。但至昨晚約10時，烏克蘭總統澤連斯基在其Facebook發文證實，烏俄代表團將「在沒有先決條件的情况下舉行會談」，令港股今天開市更添變數。【詳見A16】
上周五，道瓊斯指數及納斯達克指數分別升834點及221點，至34058點及13694點。當時市場憧憬俄烏就停戰進行談判。過去兩天，俄羅斯進軍烏克蘭首都基輔。其後美國、歐盟、加拿大、英國計劃將部分俄羅斯銀行從SWIFT中剔除，還將採取措施癱瘓俄羅斯中央銀行的活動，以應對克里姆林宮對烏克蘭的襲擊。
盧楚仁表示，港股今天易受到歐洲開市影響而波動，若局勢不明朗，港股拋售壓力大，難獨善其身。他又談及，戰局對歐元不利，最新的SWIFT制裁進一步重創歐元匯價，可能出現拋售情况。惟局勢相對有利美元升勢、及美股美債等，美匯指數有機會升上100點，道指今日有望向35000點關口位升。金價亦有回吐壓力，1877至1850美元支持位，油價亦回吐至85美元支持位。
豐盛金融資產管理董事黃國英表示，港股跟隨外圍歐洲市况波動，料今天港股未有升勢而內地經濟疲弱和最新出現談判局面，對後市利好因素不大，依然是價值投資好過增長投資，金融股及資源股成為避風港，今日可留意匯控（0005）、中國銀行（3988）、中海油（0883）。而大藍籌阿里巴巴（9988）上周公布業績，整體科網股走勢偏弱，港交所（0388）表現下跌，新鴻基地產（0016）及領展（0823）走勢亦偏弱，投資者可選擇港股不多。