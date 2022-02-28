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豐盛生活服務：消毒工作增 業務交叉銷售增毛利率

【明報專訊】在第五波新冠病毒疫情肆虐下，豐盛生活服務（0331）旗下清潔隊伍承接的消毒工作明顯增加，保安業務及一般住宅、商廈的物業管理部門承接工作亦增多，業務之間亦實現交叉銷售。該等新增工作的毛利率較前高少許，但同時須增聘人手，應付新增需求。

物業管理部門同變忙碌

豐盛執行董事李國邦表示，在新一波疫情期間，集團的清潔服務部門很忙碌，來自住宅及商業大厦的工作沒有停，每日收到幾十宗不同消毒的個案。保安部門亦隨着亞洲博覽館的運作轉型，變成類似方艙醫院形式般運作，承接相關工作同時，進一步實現交叉銷售，接下清潔服務合約。隨着大廈日益注重管理水平，物業管理部門亦變得忙碌。

首席財務官兼公司秘書陳祖偉認為，現時的清潔合約往往衍生消毒服務的需求，即使佔整體業務不致太大，毛利率已比其他清潔合約多些，隨之人手的要求亦多些。截至2021年底止上半年度清潔業務錄得收入6.7億元，住宅連非住宅佔其中60%，其他來自政府、半政府和大學等合約。

在機電工程方面，執行董事孫強華說，由於工程人員進入地盤只要進行檢測，陰性就可入場，因此停工不及以往為多，之前就算爆發零星個案，亦只是停工一周而已。由於能夠返工的人減少，工程進度會因此稍有延誤。加上建材、物料受到物流運送船期緊張影響，及中美貿易戰影響晶片生產，最終往往令工期因此延遲1至2個月。因應這個情况，陳祖偉稱，該部門已着手密切監察物料供應、重新安排工序、物色供應商，並且借助工程團隊協助改善合約條款，爭取額外收入。

持陰性員工可入地盤 停工減少

儘管豐盛生活服務整體的毛利率，由2020年底止中期業績時的23.3%，降至2021年底止的14.8%，陳祖偉指出，這與2020年度在疫情期間收到政府的補貼超過3億元、今年相對較少有關。撇除這個因素，毛利率由2020年度的13.5%，提高至今年度中期業績時的14.2%。