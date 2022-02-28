巴郡股價升 今年回購「縮水」

股神續看淡收購機會

去年巴郡動用271億美元回購股份，較2020年的247億美元多。但隨着巴郡股價不斷上揚（見圖），股神出手亦愈來愈「孤寒」，去年第四季公司用69億美元回購股份，已較第三季時的76億美元少。股神在信中並透露，今年初至2月23日，公司只用了12億美元來回購，顯示步伐大幅放緩。

至去年年底巴郡手頭現金仍高達1467億美元，只是較第三季末的1492億美元稍低。踏入2022年美股表現不濟，標普500指數至今下跌8%，但巴郡A股卻升逾6%，明顯跑贏。股神在信中說，在過去兩年公司用了517億美元回購9%的股份，由於回購價較資產淨值有折讓，回購行動令股東持有的資產淨值上升了超過一成。他向股東說：「只要回購價相對價值的方程式划算，回購仍然是最容易又最肯定的方法讓我們提升你的財富。」他又形容這對售出股票的股東來說是項「微利」，同時亦對整個社會有好處。

他又強調公司回購時會確保價格是合理。「我們不想貴買其他公司股票，若貴買自己公司股票同樣是毁壞價值。」談到今年以來用了12億美元回購，他說：「我們的胃口仍然大，但一向都會視乎價錢而定。」巴菲特在信中繼續看淡收購的機會，指去年沒有什麼東西令他和拍檔芒格感到心動。

另外，他在12頁給股東的信中沒有提及其繼任人Greg Abel。但現任巴郡副主席的Abel就負責撰寫了巴郡在可持續發展方面的進展。