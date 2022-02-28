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旗下品牌冬奧「曬冷」 安踏股價強 學者稱關注度較低 宣傳未必奏效

標籤：經濟

【明報專訊】北京冬季奧運會上周閉幕，除了各項冰雪比賽，市場另一焦點莫過於安踏體育（2020），更有人稱其為冬奧「最大贏家」。據本報統計，計及主品牌及關連品牌，安踏料為贊助最多代表隊的品牌。集團近年大打「收購戰」，包括2019年與騰訊（0700）等行業龍頭合資，豪擲近425億元收購「始祖鳥（Arc'teryx）」母企、芬蘭體育巨頭亞瑪芬體育（Amer Sports）。不但成功讓集團在冬奧獲得免費「宣傳」，更可為中國進行「大外宣」；惟有學者表示，社會對冬奧關注度較低，相信宣傳未必奏效。

明報記者 周綺琪

北京早於2015年7月底，以44票擊敗位於哈薩克的阿拉木圖，成為第24屆冬奧主辦國，並屬首個曾經舉辦夏季奧運會及冬奧的城市。無獨有偶，安踏體育隨即大肆組合資、收購，其中在2016年斥資1.5億元，與日本知名滑雪服裝品牌DESCENTE子公司成立合資企業，並在中國獨家經營品牌產品。另集團於2019年與騰訊、亞洲私募股權公司方源資本等組成財團，以46億歐元（約424.58億港元）天價購入亞瑪芬體育，至今仍為運動品牌史上最大一筆收購，並為冬奧「宣傳」舞台鋪路。

DESCENTE品牌贊助日瑞德等冬奧代表隊

據本報粗略統計，剛過去的冬奧中，除了安踏主品牌贊助中國代表隊運動服，日本、瑞士、德國、加拿大、西班牙等代表隊運動服均由DESCENTE贊助，相信為最多代表隊使用的贊助商（見表）；加上國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）在冬奧開幕式，以及訪問新聞中心時均穿上安踏品牌服裝，集團討論熱度亦隨之急升。撇除品牌曝光度，安踏股價在冬奧亦進帳不少，截至本月21日，集團股價過去一個月累計升幅錄3.25%，其中旗下Arc'teryx品牌於1月18日獲國家主席習近平「加持」，身穿品牌大衣到訪冬奧設施，帶挈集團翌日股價漲逾一成。

Arc'teryx品牌獲國家主席習近平「加持」

不過，美國克林信大學經濟系副教授徐家健認為，社會一向對冬奧關注度比奧運低，品牌以至國家宣傳效益相對亦會減少。他續指，即使市場關注到有關品牌，惟中國現時與部分西方國家存在分歧，甚或會令正面宣傳及形象轉為負面，故相信冬奧外宣效用有限。