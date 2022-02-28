火幣科技託管平台 管理40億美元虛擬資產

劉曉婷稱，現時從事虛擬資產的託管商，很多時純向客戶提供離線的冷錢包，讓用家使用私鑰接入戶口，雖然確保安全，但是在調配虛擬資產供交易進出時，會欠缺效率。因此公司進一步開發方案，讓用家在同一託管商提供的服務下，可自定冷、熱錢包之間的資產調配，方便連接線上的熱錢包處理買賣。公司同時開發多重簽名功能，讓用戶可在全球不同地區配置私鑰，經多人確認後才落實調配資產，加強調配大額資產的保障性。他們會基於客戶的託管賬戶的資產價值，及在提取資產時，按一定百分比計算託管費及提取費。

劉曉婷：當局著手做好監管非壞事

建基於已開發的不同功能及方案，劉曉婷指出，這有助其配合不同客人的需求提供客製化方案。例如可讓高淨值人士在市場表現較波動時，不想頻繁進行交易下，存放虛擬資產作託管。同時又可讓那些活躍交易者，借出手上虛擬資產，賺取收益。她說，他們更已經與不同的去中心化金融（DeFi）平台洽商，連接到火幣的託管平台，使DeFi的用家不用到火幣開戶，便能夠無需在虛擬資產交易平台內坐貨，安全地進行交易。

因應香港證監會及金融管理局早前聯合發布通函，為擬提供虛擬資產買賣服務的金融機構提供門徑，劉曉婷說：「在越來越多國家接納虛擬資產下，當局著手做好監管並非壞事」。她還稱，若金融機構擬入市開發虛擬資產服務，投資很大，其實可借助他們早年已投入最少以千萬元計並經認證的平台。加上其母公司火幣科技已有的資產管理、借貸、經紀等服務環節，配合金融機構建構不同服務場境。即使環球市場約有20至30間競爭者，但是在預見需求擴大下，她認為，業界仍然可達致良性競爭。