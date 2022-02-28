助港商提升國際競爭力

雖然近兩個月爆發的第五波新冠疫情嚴峻，未有減退迹象，但沒影響到這些項目，有關廠家看長遠，未有改變投資計劃。生產力促進局希望，藉着推動香港的食品製造業智能化，來提升食品安全及質素，以加強消費者的信心及香港製造食品的國際競爭力。

「香港街食」雞蛋仔 去年遠銷澳洲

據悉，「香港街食」生產的急凍雞蛋仔，去年5月已開始在澳洲的華人超市上架，能夠出口雞蛋仔，正是因為委託生產力促進局設計一部自動化雞蛋仔生產機。

黎少斌透露，該局正研究，利用機械臂全自動或半自動的分餸。當中困難之處是，不同餸菜有不同形狀和軟硬度，若機械臂以同一個力度去夾餸，有可能會破壞部分餸菜的賣相。所以，可能要為機械臂設計幾款不同的夾具，以配合不同的餸菜。

另外，他又表示，生產數據即時可視化已是智能生產線的必然要求。現在新趨勢已不單止是監察生產過程是否正常，更加希望透過分析機器和環境等數據，來進行設備預維護。即是說，若數據分析顯示，某部機器的某個重要零部件很有可能在短期內出現故障，就可以預早安排維修保養或者更換零件，避免在生產過程中才突然壞機。

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