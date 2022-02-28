陸振輝：夕陽無限好 何懼近黄昏

看過了花開花謝、體驗過潮起潮落，到如今就要更加善待自己！這是一種豁達的人生態度，是一種健康向上的承諾。要適當地看高看自己，不要精神委靡，不要覺得自己不中用了！消極悲觀的情緒總是有百害而無一利。

青春誠可貴，但餘生價更高！退休者閱歷豐富、知識廣博、經驗充足和思想成熟，都是只有歲月的積累，才可以達到人生的高峰。

退休者一定要珍惜自己，只有健康和自信的人，才可以為社會和家庭作出貢獻。退休只是換了一個時空、一個場景來繼續發光發熱，而並不是要求自己避世無為！要繼續開發自己的潛能，爭取更多的機會去實現自己的理想。因此切勿吝嗇、刻薄自己，藏錢不如用錢、留力不如出力，這樣就可以有理有節地快樂消費，進而可以提升自己生活的質量，就可以享受美好的退休人生。

退休者必須有病就要看、有福就要享！不是要驕矜豪奢，而是不要律己過嚴，甚至心態上虐待自己！不要以衰老來否定自我的價值，不要對自己的生命持有消極的情緒。

要堅信夕陽無限好，何懼近黄昏？就讓自己閒一回，讓自己樂一回，在條件允許的前提下，賦予生命新的價值和意義，生活就必然會變得溫馨和從容。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

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[陸振輝 優游歲月]