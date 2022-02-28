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梁振輝：偏好商品貨幣及黃金

【明報專訊】上周四俄羅斯正式對烏克蘭採取軍事行動，令地緣政治緊張局勢升至高位，美國及其他國家隨即公布更多針對俄羅斯的制裁措施，但措施未有如市場所擔憂般激烈，加上美國聯儲局官員繼續支持3月份加息的預期，風險胃納回升並帶動風險資產反彈。

黃金和紐約期油在創出近期高位後大幅回落，美元指數亦從新的趨勢高位下跌，而歐元兌美元僅僅創下新的趨勢低位後出現反彈。該貨幣組合可能還會測試於1.1040的技術支持位，但若能升破1.1285可能會令展望轉趨穩定。

只要英鎊兌美元能守穩在1.3165的支持位，我們認為該貨幣組合將整固並朝着初步阻力位1.3450進發。日圓在市場動盪下是表現溫和的避險資產，我們仍然傾向看跌美元兌日圓。

美元兌日圓仍傾向看跌

商品貨幣因地緣政治局勢而被拋售，上周四跌幅顯著，但我們認為長倉的減少或會為往後反彈提供更大空間，因為大宗商品價格料將繼續保持高位，而全球貿易在疫情下仍然保持開放。澳元兌美元的強勁支持位在0.7040至0.7080，應可守穩，我們預計將會回升並朝向0.7285。

至於紐元兌美元則在0.6630至0.6650的支持位提供了良好的基礎支持反彈初步邁向0.6725，然後是0.6890。

美元兌加元或會跌至1.2635至1.2680，在能源價格和較輕的倉位下更有可能見到1.25。

黃金1875至1900美元吸引

黃金飈升並突破多個阻力位，在略低於1980美元的水平見頂回落。隨後的急劇下降可能是獲利盤平倉及改善超買的技術走勢。黃金應可繼續受到避險需求，以及聯儲局在3月份可能不太激進的加息舉動所支持，在1875至1900美元的支持位應可吸引投資者。

渣打香港財富管理投資策略主管

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[梁振輝 匯市前瞻]