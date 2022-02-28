徐家健：俄烏關係 「前夫前妻耍花槍」比喻不當

蘇聯饑荒死千萬人 烏克蘭佔四成

俄羅斯入侵烏克蘭，是近日最多人關注的國際新聞。作為國際城市，香港有人幫俄出聲：「20多年前，烏克蘭與前夫俄羅斯離婚和平分手了，而幾個孩子也歸了她。以前大家關係也很好，前夫對她也挺照顧，給她留下了不少家產（核武/軍備）。但之後，她開始與村霸（老美）及一幫浪公子（西方）眉來眼去，打情罵俏，直至完全躺在他們的懷裏。」國際關係娛樂化，就能夠簡淺解釋烏俄恩怨？

這不是20年間的恩恩怨怨。行家最近研究了上世紀30年代初的蘇聯大饑荒，這篇〈The Political-Economic Causes of the Soviet Great Famine, 1932-33〉研究論文指出，其他因素不變，大饑荒時烏克蘭人口比例愈高的地區，該地區的死亡率便亦愈高。烏克蘭如是，烏克蘭以外的地方亦如是。

烏克蘭人歷史上最反布爾什維克

原來，蘇聯大饑荒死了約1000萬人，而當中有約四成是烏克蘭人，但當年烏克蘭人佔整個蘇聯人口比例只有兩成左右。為什麼？不是地理或天氣原因，亦非人口結構或城市化步伐不同所致，文章認為這是蘇聯政策對烏克蘭人的一種迫害。又原來，迫害烏克蘭人的經濟原因，是蘇聯從來就想以集體化制控制農業，而歷史上烏克蘭人是最反對布爾什維克的一個民族。

烏克蘭人早有抗爭經驗

最早被要求國有化，亦國有化得最徹底，換來務農的烏克蘭人早有抗爭經驗。大饑荒期間，中央政府不但對烏克蘭人上繳農產品分外嚴格，更收起他們耕種用的拖拉機。不學無術，文章認為烏俄間的恩恩怨怨，又豈止前夫前妻耍耍花槍：

In his letter to Sholokhov on May, 6 1933, Stalin claimed that peasants“sabotaged”his policy and accused them of engaging in a“silent war”against the Soviet state（Murin, 1997）. As Graziosi（2015）explains, in Stalin's mind, the peasants required“an unforgettable lesson”.

美國克林信大學經濟系副教授 facebook.com/economics3.0

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