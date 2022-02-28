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何啟聰：憂美緩加息步伐 匯控沽21955

標籤：何啟聰

【明報專訊】市場關注美國制裁俄羅斯會否影響加息步伐，匯控（0005）上周五顯著受壓，低位曾跌逾半成至53.2元，收市跌幅收窄至逾2%；向上觀望重上56元，支持或參考50天線約52.6元水平。看好或可考慮匯控認購證26909，行使價64.93元，2022年8月到期，實際槓桿約9.8倍。相反看淡或可留意匯控認沽證21955，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿約7.1倍。

阿里巴巴（9988）股價略見回穩，上季純利按年跌74%，向上115元或具阻力，100元關口或屬重要支持。阿里季績後跌勢喘定，吸引好友加注好倉。由於500兌1的牛證面值較低，但中距離牛證的槓桿依然比活躍認購證的實際槓桿吸引，有利投資者作低成本、高槓桿的短期部署。看好可考慮阿里牛56695，收回價99元，行使價97元，槓桿比率約10.5倍。看淡可留意阿里熊64070，收回價120元，行使價122元，槓桿比率約6.1倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]