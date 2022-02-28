瑞銀亞洲：資金流入博反彈 吼阿里牛55222

阿里上周五微升0.4%，收報105.3元，根據瑞銀上周五紀錄，阿里的相關好倉得到資金支持，反映市場都希望搏股價再向上升，但由於較早前阿里股價急跌，相關的認股證引伸波幅會被抽升，當正股股價回順，相關引伸波幅亦會作出相對回調，如希望避開引伸波幅變化令致或與預期回報有所偏差的情况，可考慮以牛熊證作部署。如看好可留意阿里牛證55222，收回價90元，行使價88元，2022年11月到期，有效槓桿約5.6倍。

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

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