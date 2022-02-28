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摩根大通亞洲：季度盈利大跌 阿里Put 18549

【明報專訊】阿里巴巴（9988）季度收入按年升近10%，為上市以來最慢，至於盈利則跌逾70%。阿里管理層表示會調整策略，將重心由增加新用戶改放於保留現有用戶，以及每名用戶收入上。據彭博行業研究分析員推算，阿里今年首3個月收入增速或進一步減慢，令截至3月的財年，全年收入增長或進一步跌至20%以下。

阿里上周四股價在發布業績前已跌至本港上市以來新低，上周五，即業績公布翌日一度反彈，惟收市僅險守105元水平。如投資者現階段進場，宜注意正股走勢較弱而調整揀輪策略，可留意相對貼價及較長身條款，而牛熊證亦宜注意收回風險。

看好可參考阿里購17743，行使價118.18元，今年7月中到期，提供近6倍實際槓桿。看淡可參考阿里沽18549，行使價91.83元，實際槓桿3.6倍，今年6月底到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]