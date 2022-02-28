陳永傑：美經濟轉弱 通脹加息降溫

美國費城聯儲銀行對經濟師的調查顯示，今年首季經濟增長預料降低至1.8%，遠低於去年11月同類調查3.9%升幅。對今年全年美國經濟增長預測平均值，降低至3.7%，略低於上一次調查的3.9%升幅預測。美國密歇根大學2月份消費者信心指數初值為61.7，低於市場預期的67.5。

有「新債王」之稱的Double Line 行政總裁岡拉克預期，聯儲局今年將加息5次，3月份加息0.5厘的可能性是三分之一。他指出，目前多項衰退指標已開始在美國市場出現，相信今年稍後經濟活動走弱可能性相當高。

美國2月消費者信心指數跌至10年來最低，岡拉克表示，消費者信心一直是判斷未來經濟走向的可靠領先指標，加上對消費者缺乏新的刺激措施，以及聯儲局預計將在一段時間內收緊量化寬鬆政策，對整體經濟來說非好徵兆。

岡拉克指出，另一個值得關注的衰退指標是孳息率曲線，歷史證明短期利率高於長期利率的孳息率曲線倒掛，是經濟衰退即將來臨的可靠警告，一旦10年期國債和2年期國債的利差縮窄至50個基點以內，就進入了經濟衰退的觀察階段。

世界貿易組織首席經濟師庫普曼表示，見到港口船舶積壓及二手車價格等美國領先指標，未來3至4個月看到通脹緩和。

美國經濟轉弱，供應鏈樽頸漸解，美國需要加息的需求消減。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]