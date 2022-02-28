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廖偉強：全民檢測 樓巿現曙光

標籤：廖偉強

【明報專訊】踏入二月份，剛進入虎年，新型冠狀病毒比老虎更為兇猛，確診數字不斷上升，再加上政府嚴厲推出的限聚令，令百業都幾乎停擺，經濟活動完全配合寒冷的氣溫，幾乎達致冰點！

房地產的交易數字，包括一手及二手的成交，相信2月份的宗數將是近幾年來的新低。今次第五波疫情，市民對疫情擴散的恐慌程度最嚴重，大部分市民都不敢外出，各類社交活動都幾乎停止。雖然現今世代互聯網發達，很多行業都可以在網上銷售；但對很多行業依然帶來衝擊，特別是筆者從事的地產代理行業，雖說可以通過網上參觀或推廣，但這些都只是配合銷售的其中一種工具而已，地產代理行業向來以人為本，房地產的買賣需要透過熱鬧氣氛及推銷配合，否則新盤便難以達到最佳銷售效果。

任何的經濟都需要滾動，沒有滾動的經濟便會變得一潭死水，更何况是房地產的買賣，買家需要實地視察不同單位作比較。在疫情下，買賣雙方為減低風險，紛紛暫緩交易；在沒有太多成交支持下，買家入市意欲便會大降，業主沒太多買家追逐價錢，亦難售出好價，因此成交量應聲下挫！

還好的是，香港是中國的一部分，國家主席已經指導安排防疫專家協助香港，亦有消息透露香港將會在3月推行全民檢測，這些消息就是未來的曙光。市民亦可以預計疫情能夠在短時間內受控，這些好消息將能令經濟活動加快啟動，當疫情一降溫，香港經濟便會復蘇，報復式消費就會出現。樓價雖然在第一季受到壓力，但是回落的幅度有限；相反，最壞的時刻就是入市的最好機會。如果市民相信全民檢測會令經濟重啟的話，那麼，就更加要相信疫情回穩之後，樓價就有機會噴射式上升！

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]