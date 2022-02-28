moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

布少明：樓市出現「轉活」契機

標籤：布少明

【明報專訊】疫情肆虐下，「財政預算案」如何惠民紓困成為各界關注焦點。除再派1萬元消費券是社會熱話外，樓市方面亦有公布令人驚喜的「減辣」措施。

新一份財案公布進一步放寬高成數按揭的樓價上限，最新修訂的按揭保險計劃，將申請最高八成按揭貸款的樓價上限將由1000萬元提升至1200萬元，至於首置人士可申請最高九成按揭貸款的樓價上限，則會由現時800萬元提升至1000萬元。

個人認為，新措施有助減輕換樓用家的首期負擔及激活換樓鏈，相信逾1000萬至1200萬元二手物業交投有望增加，疫情緩和後需求更有望進一步釋放，料此銀碼單位交投，全年有望「倍升」至6600宗水平。

財案公布放寬按揭保險後，二手市場即時起哄，買家入市步伐亦稍為加快。據市場統計，財案後多個屋苑均錄得成交，當中不乏指標屋苑如太古城、愉景新城等，有指將軍澳區更於財政預算案公布後即錄得9宗交投，反映措施有立竿見影的作用。

其實近期樓價持續整固，業主議價擴闊，早已不乏買家趁機入市。「美聯樓價指數」最新報169.55點，連跌5周後回升，本年迄今則跌約1.2%。雖然目前本港樓市及經濟仍受疫情影響，但今次放寬按保，或將成刺激樓市進一步「轉活」契機。

需求層面之外，政府於供應層面上亦有配合，穩定樓市發展。日前發展局公布新財年賣地計劃的住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建及市區重建局項目，預計全年潛在土地供應可供興建約1.79萬個單位，較本財年的1.65萬個有所增加，並創4年來最多，雖然最終能否達標還看私人發展及重建供應的速度，但足以彰顯政府大刀闊斧增加供應決心。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]