moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

2月MPF人均蝕7800元 勿因跌市胡亂贖回強積金

【明報專訊】第五波新冠病毒疫情在香港廣泛肆虐，服務業包括美容、理髮、餐飲業大受打擊，不少打工仔突然失去收入。另外，俄羅斯與烏克蘭摩擦持續升級，美股及港股均在上周急跌，強積金回報亦再度錄得虧損。對年輕人而言，退休仍有很長時間，但更應把握長年期優勢，逐步養成儲蓄習慣，即使退休時遇到經濟下滑周期，亦能毋懼風浪。

明報記者 黃清瑤

根據積金評級 （MPF Rating）最新報告顯示，2月份強積金累計投資虧損估算超過350億元，由今年初截至上周四（24日），共虧損超過700億元，同時估計2月份人均虧損7800元，年初截至上周四人均虧損1.56萬元。對於已退休人士而言，目前贖回強積金並不是好選擇，但地緣政治不穩、高通脹問題持續、疫情尚未完結，以及全球供應鏈尚未恢復正常，股市要攀升至昔日高位相信仍要頗長時間。已退休人士如手頭資金仍充裕，建議可待股市回升才贖回強積金，或選擇部分提取。

年輕人宜檢視目前儲蓄是否足夠

至於年輕人，就應該把握長時間優勢儲蓄退休金，那麼如何計算退休後所需開支呢？規劃上，年輕人可以從網上的退休計數機了解退休後支出，同時檢視目前儲蓄是否足夠。為增加退休儲備，年輕人可進行不同類型投資。除了強制供款，又可以增加自願供款。自願供款分為3種類別，一種是自願性供款（VC），透過僱主供款，金額與收入掛鈎並且須定期供款。僱員可於離職後提取或轉移權益，但不可扣稅。

另一款是特別自願性供款（SVC），市民可以自行向受託人供款，金額自訂，可以定期或不定期供款，優勢是隨時可以提取及轉移權益，計劃亦不可扣稅。

第三種是可扣稅自願性供款（TVC），市民可以向強積金機構供款，金額自訂並且可以定期或不定期供款。要留意，供款必須滾存至65歲才可提取，另外每年扣稅上限為6萬元。

儲蓄保險強制儲蓄的好選擇，訂立儲蓄年期及金額後就要依時供款，積蓄一旦中斷就會化為烏有，可有助防止胡亂揮霍。不過一般的儲蓄保險需要儲蓄20年或更長時間才會有可觀回報，產品特色是長年期滾存，投保人如在投保20年以下就贖回，投資回報可能僅僅跑贏通脹。意外危疾醫療住院保險亦尤其重要，年紀愈大身體出現毛病機率愈大，為免令親人造成負擔，亦應盡早購入醫療保險。

尋高於通脹回報產品

坊間亦有許多投資產品，包括股票、債券及基金，市民可以透過月供計劃購入。要留意的是投資策略，倘若距離退休超過10年，資本增值潛力會較大，投資者可以選擇較進取或增長型產品，風險愈高回報亦愈高，當中資產類別主要是股票。倘若距離退休只有6年至10年，建議可尋求高於通脹的資本增值，就香港而言，過去每年平均通脹有1.5%至2.8%，因此可以選擇較低風險的基金產品以獲取穩定收益，投資策略上以均衡及穩健為大方向，產品可選擇平均投資於股票、債券及一些短期工具。倘若距離退休不足5至8年，應該以穩健投資為主，避免高風險產品，以免退休金在退休前受短期因素影響，資產類別可選擇貨幣市場基金。當然即使距離退休只有較短年期，亦可以小部分分配於較高風險的資產例如股票（見表）。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[退休綢繆]