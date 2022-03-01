港1月人民幣存款創新高 7年來再破萬億 在岸價創近4年高

人幣定存增三成 活期儲蓄跌逾7%

金管局公布，1月香港銀行整體存款按月上升2.6%，港元存款和外幣存款分別按月上升1.3%和3.8%，可見人民幣存款較其他貨幣明顯地上升。增長主要來自人民幣定期存款，按月上升29.86%至8311.68億元，活期及儲蓄存款則按月跌7.68%至2647.2萬元。另外，跨境貿易結算的人民幣匯款總額，按月跌1.28%至6994億元。

星展：人幣較高息 吸避險資金

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡認為，1月人民幣存款增加與資金避險有關，人民幣在2020年新冠疫情以來匯率穩定上升，與其他國家資產相關度低，而且利率相對其他貨幣高，因此有避險的特性。上月股市因環球央行加息預期升溫波動，吸引資金轉往利率穩定而且相對高息的人民幣定存。

俄羅斯昨晨將核武威懾提升至高度戒備狀態，令歐元和英鎊早上進一步下跌，渣打以官方貨幣籃子組成計算的CEFTS人民幣指數，昨日最多升1.41%至105.68點，為指數2015年發布以來最高，截至晚上8時半報105.06點，升1.23%，年初至今累升2.27%。人民幣兌美元中間價昨報6.3222，較上周五上升124點子（1元等於1萬點子），截至晚上8時半，人民幣在岸價上升83點子至6.3092，離岸價上升16點子至6.3126。美元指數升0.33%，至96.93點。

人幣實際利差仍大 吸債券投資者

李若凡表示，若地緣政治續緊張，人民幣兌一籃子貨幣將繼續會有支持，但兌美元不會大升，料在6.3水平有阻力。此外，雖然人行近日未有迹象干預人民幣升值，惟也要留意人民幣每日中間價是否偏弱，這將限制人民幣的升幅。

聯儲局官員近日表示3月加息不會受影響，同時人民銀行進入寬鬆周期，澳新銀行亞洲高級策略師張雅怡表示，人民幣兌其他貨幣的名義利差已收窄至5年低位，不過在通脹調整後，人民幣兌其他貨幣的實際利差正處於高位，對債券投資者而言相當有吸引力。

明報記者 歐陽偉昉