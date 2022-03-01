moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

避險情緒影響 港匯跌至逾兩年低

標籤：經濟

【明報專訊】避險情緒影響，港匯昨明顯下挫，跌穿7.814，曾觸7.8149，為逾兩年低。上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，港匯走弱主要是港股昨日表現曾經見近兩年低，資金流出股市，而且每逢月底，一些企業都會因結算而需要較多美元。他指出，若聯儲局今年內加息3至4次，港匯年內最弱可見7.84水平，倘港股表現再走弱配合，港匯今年有機會觸7.85弱方兌換保證。

林俊泓：港股弱 港元或觸7.85

港匯下跌的同時，港息上揚。昨日與樓按相關的一個月香港銀行同業拆息（HIBOR）昨報0.20071厘，按日升1.67點子，創逾兩個月新高。

金管局昨日公布，1月份，以HIBOR作為定價參考的新批按揭貸款（H按）所佔比例是96.5%，按月略減0.7個百分點；以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款（P按）所佔比例則為1.6%，升0.4個百分點。

中原按揭董事總經理王美鳳認為，H按實際息率仍處約1.5厘水平，仍較P按息2.5厘有明顯差距，故此H按選用比例仍會維持高市場比例，而市場料聯儲局最快本月加息，王預期今年拆息以至按息逐步由「超低水平」升至「低水平」，未觸及現時P按之封頂息率，仍屬低息水平，所以H按料續主導巿場。

上月新申請按揭貸款按月減少2.9%至10501宗，新批按揭貸款額按月減少4.7%至422億元，新取用按揭貸款則按月減少13.7%至313億元。

金管局亦公布1月份貸款與墊款總額升0.8%，其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款分別升0.6%及1.2%。該月年率化貸款增長為9.7%。