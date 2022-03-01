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稻香暫停營業 黃家和籲封城

標籤：經濟

【明報專訊】本港確診數字屢屢破頂，飲食業步入寒冬，繼日前叙福樓集團（1978）宣布全線暫停營業、大家樂（0341）部分分店僅提供外賣服務後，再有大型連鎖飲食集團「招架不住」，稻香集團（0573）昨日公布全線分店今起（1日）停業，直至疫情緩和。另一邊廂，餐飲聯業協會（餐飲聯）會長黃家和向林鄭月娥發公開信，促請港府積極考慮「封城」，並同時向業界提供「即時」援助措施，包括封城期間租金、人手開支等。

傳全線下周停業 百佳澄清：虛假流言

稻香集團公布，因應疫情最新情况，為保障顧客和員工健康及安全，全線分店今起暫時停業，直至疫情緩和，而旗下泰昌餅家則全線分店照常營業，將軍澳南豐廣場及尖沙嘴天星碼頭分店除外。稻香昨收報0.84元，跌1.18%。另外，百佳表示，近日於網上流傳錄音聲稱獲悉百佳內部資訊，全線分店將於下周一（7日）停業，公司澄清屬虛假流言，店舖會如常營業，呼籲顧客提高警覺。

飲食業正處於水深火熱之中，餐飲聯公開信指，建議政府積極考慮封城，惟政府需以照顧封城期間各行各業為大前提，要求政府向飲食業提供足夠支援，包括封城期間租金和人手開支、實施「暫緩追租」計劃，加大租金補貼和保就業3.0，以及提供下一輪的抗疫基金等。聯會相信，此舉有助減低業界「抗疫疲勞」情緒和沉重經濟負擔，並警告疫情下所有食肆生意受嚴重打擊，長此下去整個業界及供應鏈將成為「犧牲品」，牽連本港整體經濟。

券商一通結業 「營商環境中期無法改善」

另一邊廂，以「零佣金」作招徠的本地網上券商一通將於本月31日結業，並停止所有網上投資服務。據公司發給客戶的公告，公司指近日有數名員工感染新冠病毒，亦有其他員工的同住家人得病，相信該批員工染疫機會極高，以致人力資源出現短缺。公司續稱，若疫情未有改善，公司營運可能會出現癱瘓，因此希望在最差狀况來臨前確保客戶有序地取回資產。公司強調財政完全健康，惟認為營商環境中期內不會大幅改善，甚至可能急劇變壞，形容現時決定結業為「無可奈何但合情合理」的行動。