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中電上年少賺26% 派息不變 港電力盈利升 中澳業務倒退

標籤：經濟

【明報專訊】去年本港發電量上升，推動中電（0002）去年香港電力業務盈利上升，但無法完全彌補內地業務倒退及澳洲業務轉虧的影響，總盈利按年跌25.9%。但集團指，對能夠保持穩健營運充滿信心，因此董事會已批准派發第四期中期股息每股1.21元，全年合共派每股3.1元，均按年持平。

明報記者

去年中電錄得收入839.59億元，按年升5.5%。總盈利84.91億元，按年跌25.9%，每股盈利3.36元。營運盈利減少17.8%至95.17億元。集團解釋，盈利下降主要是由於澳洲發電組合盈利顯著減少、中國內地煤炭價格高企，以及數項一筆過開支，當中包括就澳洲一宗長時間的訴訟達成和解協議，和確保雅洛恩煤礦場在極端天氣的影響下仍能繼續安全營運的成本。

內地電動車普及率高 機遇此中求

集團在內地的業務包括燃煤電廠，去年受到燃料價格暴漲帶來的負面影響，使該些電廠去年錄得虧損，並對內地的營運盈利構成影響，按年減少25.7%至16.6億元。但集團指出，隨着煤炭價格漸趨穩定，預計這情况今年不會重現。

集團又表示，內地電動車的普及率位居世界前列，集團將繼續審視當中會為中電帶來什麼規模和形式的機遇，並在適當時機作出合適投資。

澳洲業務方面，由於天然氣成本增加、批發電價低企、能源對冲合約的公平價值不利變動，以及雅洛恩電廠折舊加速和發電量減少，同時受出售Iona燃氣廠引致的訴訟達成和解協議而產生一筆過開支，以及去年6月發生特大暴雨，使流經雅洛恩煤礦場的河道受損而引致的開支所影響，因此該業務去年錄得8300萬元營運虧損。

主要市場香港則有增長，集團指，在疫情緩和下，食肆、商舖及酒店的活動亦從去年初的低水平回升。3月、5月及9月錄得破紀錄的高溫，亦刺激售電量上升。

看好長遠基建提升增長動力

去年香港售電量因而增加4.1%至約353.55億度，香港電力業務的營運盈利按年升4.7%至81.89億元。

集團表示，政府公布的「北部都會區發展策略」及「明日大嶼願景」等多個長遠大型基建項目，預計將進一步提升增長動力。