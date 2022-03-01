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蔚來申介紹形式上市 不發新股下周四掛牌

標籤：新股

【明報專訊】中概股回港潮再度起動，內地三大電動車巨擘之中，小鵬汽車（9868）及理想汽車（2015）去年已先後赴港上市，僅蔚來汽車（9866）（美：NIO）尚未回歸港股。集團昨日公布，已向港交所（0388）申請將其A類普通股以介紹方式在港作第二上市，不會發行或出售任何股份，預計於下周四（3月10日）上市。此外，中國平安（2318）旗下金融壹賬通（美：OCFT）亦已遞交上市申請，亦擬以介紹方式在港交所作雙重主要上市。

明報記者 葉翠

蔚來汽車公布，是次交易每手為10股A類普通股，摩根士丹利、瑞信和中金公司為聯席保薦人。集團表示，在港上市為投資者提供更多的交易地點選擇及更靈活的交易時間，將有助於引入更多的投資者，亦對公司長遠發展有利。至於以介紹形式上市，集團指目前擁有充足的現金儲備，短期內沒有迫切的融資需求，透露公司去年第3季末現金儲備約470億元人民幣，並在同年第4季完成20億美元的融資。

金融壹賬通交上市申請

另外，在美國上市的金融壹賬通也遞交上市申請，聯席保薦人為高盛和匯豐，同樣以介紹上市形式，不會發行或出售任何股份。集團去年全年營業收入為41.3億元人民幣，按年增長25%；毛利潤14.4億元人民幣，按年升16%；淨虧損率則由去年同期的41%收窄至31%。

此外，據聯交所網站，富衛集團（FWD）亦已遞交上市申請，據彭博報道，將集資約10億美元（約78億港元），最快在上半年掛牌，惟具體仍取決於市場波動和投資者需求。

富衛最快上半年掛牌

集團去年新業務價值達到6.86億美元（約53.5億港元），自2019年至今，複合年增長率為17%。去年經調整稅前營運利潤為2.05億美元（約16億港元），按年增長64%。

金茂服務未獲足額認購

其他新股方面，由中國金茂（0817）分拆上市的物管公司金茂服務（0816）上周五（2月25日）起招股，尚未獲足額認購。綜合9家券商數據，當中富途借出1800萬元，華盛借出478萬元，利弗莫爾借出126萬元，輝立借出110萬元，耀才借出100萬元。該股將於明天（2日）截止招股。

[新股]