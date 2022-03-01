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高盛料油價一個月見115美元 道指早段跌近300點 金價企穩1900美元

【明報專訊】面對歐美加強對俄羅斯的制裁，高盛警告若局勢進一步升級，或供應較長時間受到影響，油價有顯著的上行風險，將布蘭特原油一個月價格預期，由95美元上調至115美元，認為只有需求破壞（demand destruction，價格上升所導致的需求減少）才能阻止油價攀升。高盛預計，俄羅斯作為主要生產國的一系列商品價格，包括石油、天然氣、鈀、鎳、小麥和玉米的價格將面臨上漲。

布蘭特期油高見每桶105美元，午夜前仍守在100美元以上。紐約期油高見每桶99美元，午夜前回落至95美元。受地緣政局影響，道指午夜前跌近300點，標普600指數跌0.5%，銀行股下滑。不過網絡安全類股上漲，推動納指微升。避險資產受追捧，金價維持在每盎司1900美元以上，美國10年期國債孳息率跌穿1.9厘。

美10年期孳息率跌穿1.9厘

市場關注聯儲局主席鮑威爾本周三及周四，就貨幣政策向國會作證，預期議員將要求鮑威爾交代加息步伐、通脹前景，以及制裁俄羅斯的潛在經濟影響。 此外，周五亦將公布美國2月非農職位及失業率，市場聚焦工資增長等數據，而這將會是聯儲局3月中議息會議前，反映工資變化的最後數據，料將為通脹趨勢帶來啟示。

歐美的制裁措施，將把俄羅斯部分銀行排除在環球銀行金融電信協會支付系統（SWIFT）以外，並限制俄羅斯央行動用國際儲備，即使能源和食品出口仍獲允許，但支付的障礙仍將衝擊大宗商品供應，而美國未排除會向俄羅斯的大宗商品開刀。加拿大皇家銀行（RBC）指出，鑑於制裁的不確定性，許多西方公司可能會認為不值得冒險與俄羅斯繼續交易。

報告：美增產 不足平衡供應

高盛表示，油價短期上望每桶110至120美元，當中已計及烏克蘭局勢導致每日原油需求減少200萬至400萬桶，以及俄羅斯石油出口受阻一個月的影響。

高盛的報告指出，俄羅斯每天出口約730萬桶海運原油（seaborne crude oil）及石油產品，即使油價上升觸發美國頁岩油增產，也不足以平衡供需。

高盛表示，唯一潛在的短期供應增加，來自油組及其盟友（OPEC+）。倘若油組領袖沙特阿拉伯及阿聯酋的產量大幅增加，加上美國可能取消對伊朗的制裁，未來幾個月的全球每日供應量有可能增加200萬桶，而國際協調的釋出原油儲備也有助彌補供應不足。

OPEC+料不會大幅增產

高盛指出，若大幅上調產量，將以耗盡全球油市的剩餘產能為代價，進而推高油價。OPEC+將於周三晚開會。消息人士稱，OPEC+協議迄今沒有出現裂痕，儘管油價顯著上升，OPEC+仍可能維持原定計劃，將日產量上調40萬桶，不會大幅增產。

路透取得的數據顯示，OPEC+在1月的產量，比協議的每日產量目標少97.2萬桶，而12月少82.4萬桶。與此同時，伊朗核協議仍有障礙。伊朗表示，不會接受西方為恢復2015年核協議而設定的任何最後期限，令協議可能推遲。

（綜合報道）

[國際金融]