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劉宇亮：港股試三底 兩會成焦點

【明報專訊】近兩星期地緣局勢緊張引發的市場避險情緒預計將進一步發酵，加上香港單日新冠病毒確診個案屢創新高，恒指在2月下旬跌穿去年12月和今年1月的底部，低見22,400點水平。

地緣政治局勢對港股市場影響在情緒上比實際上多，除非局勢進一步升級，否則對中國市場影響亦較為有限。經過去年的調整，香港股市估值明顯較低，已經回至較吸引水平，下跌的空間有限。

內地也試三底：政策底市場底情緒底

港股技術上恒指去年12月的22,665點、今年1月的22,709點和2月尾的22,406點可視之為三底。內地A股投資者的「三底」為政策底、市場底、情緒底，已依次確認，內地官媒分析後續對市場毋須過度悲觀。

加上2022年全國「兩會」將於3月初拉開帷幕，將會成為市場近期關注焦點。「兩會」都有一波行情，預計今年兩會將主要聚焦穩增長和高質量發展，比較關注老新基建建設，主題包括東數西算、5G、數碼經濟等，同時市場關注中央會否對房地產鬆綁。

2月下旬，國家能源局印發《以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地規劃佈局方案》的通知，到2030年，規劃建設風光基地總裝機約455GW，在新能源產業鏈大型基地開發建設下，光伏和風電行業將迎來更大發展機會，國內的集中式光伏電站也將迎來新一輪發展。在指數測試三底之時，可候低留意政策受惠板塊，有望在第二季跑贏大市。

獨立股評人

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[劉宇亮 股宇有云]