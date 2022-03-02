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置富指暫緩追租 損業主短期收租能力

標籤：經濟

【明報專訊】《財政預算案》提出禁止追租規例，經營置富第一城、+WOO嘉湖、馬鞍山廣場、都會駅等16個零售物的置富（0778）表示，暫緩追討欠租安排或有損業主在短期內的收租能力，並為其營運現金流添上不明朗因素。集團指出，鑑於未來環境仍然挑戰重重，經過慎重考慮，分派比率訂為90%，以保留現金作儲備。

置富昨日公布，去年全年基金單位持有人的分派為8.83億元，按年減少4.2%；末期每基金單位分派19.87仙，全年派44.83仙，按年減少4.9%。置富昨日績前收報7.4元，升0.82%。

置富表示，Omicron在本地爆發前，零售市道在年內大部分時間漸見復蘇。期內收益按年減少2%至18.06億元，主要由於續租租金調升率錄得負增長，以及物業組合的出租率受兩項資產增值措施影響。隨着營商環境改善，停車場收入錄得增長，加上去年下半年取消租金寬減，故全年租金收入的跌幅得以減半。

海港企業「前景未明不派息」

此外，美利酒店、馬哥孛羅酒店母企海港企業（0051）公布，去年全年虧損收窄至2400萬元，2020年為蝕11.19億元；基礎淨盈利大減九成至4000萬元，若不計入2020年一次性稅項撥回，基礎淨盈利則減23%；期內收入44.8億元，按年升35%。

集團的業績報告以「隧道未現盡頭」為題，指邊境關閉兩年，酒店陷於磨難，耐力面臨重大挑戰，復蘇前景未明，因此今年不派息；惟受惠於宅度假（Staycation）等推廣，美利酒店去年轉虧為盈，馬哥孛羅酒店的虧損收窄。海港企業昨績後收報6.68元，跌1.48%。