外派員工宜居城市 港急跌19位至77

新聞自由拖累港整體分數

ECA International每年11月就地區津貼調查，評估全球超過490個地區的整體生活質素。ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，香港在最新的宜居城市排名中顯著下挫，部分由於香港加強對本地新聞及媒體的審查，導致整體宜居分數中「新聞及媒體自由」方面評分受影響。同時，許多去年排名較香港低的地區因放寬防疫措施，帶動今年全球排名上升，超越香港。

至於最適宜東亞外派僱員居住地點方面，今年首5位地點排名幾近不變，新加坡、新西蘭威靈頓、日本大阪和東京的排名均與去年一樣。值得留意的是，丹麥哥本哈根今年擊敗日本名古屋，排名由第六躍升至第三位；名古屋則跌至第六名，與瑞士伯恩齊名。

不過，儘管新加坡今年與香港情况相似，整體宜居程度的分數下跌，但仍然為最適合東亞外派僱員居住的地點。至於亞洲地區排名的下跌趨勢同時亦包括多個內地城市，其中上海為排名最高的內地城市，位列第117位；另鄭州則錄得最大跌幅，下跌14位至第194位。