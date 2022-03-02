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禁足受惠股炒起 HKTVmall母飈逾一成

標籤：經濟

【明報專訊】超市及多間零售商店提早關門或全日關閉，港府不排除本月全民檢測期間禁足，消息刺激經營網店平台HKTVmall的香港科技探索（1137）股價昨日飈10.6%，優品360（2360）升4.67%，759阿信屋母企CEC控股（0759）也升2.94%。收租股跌，領展（0823）跌1.27%，見52周低。

收租股跌 領展見52周低

恒指昨日最多曾跌121點，惟午後倒升最多224點，收報22,761點，升48點或0.21%，成交縮減至1149億元。晚上外圍市况再波動，至昨晚11時，恒指即月夜期報22,540點，低水222點。

國指及科指昨午後早段倒跌，尾市回升，收市分別升0.36%、0.74%，主要由騰訊（0700）及美團（3690）帶動，兩股分別收市升2.33%、0.7%。阿里巴巴（9988）則跌0.38%。信義玻璃（0868）及信義能源（3868）績後均升5%，前者更成昨日升幅最大藍籌，信義光能（0968）績後跌1.98%。

遭大行唱淡盈利 中電跌2.4%

多家大行指中電（0002）盈利遜預期，該股昨跌2.4%。申洲國際（2313）跌2.97%，是跌幅最大藍籌。前日發盈警料去年虧損擴大至5.9億元的京信通信（2342），昨股價挫19.47%。

郭氏家族增持新地62萬股

新地（0016）多名郭氏家族成員一同申報，在前日於市場內以每股平均價90.7403元，增持新地62萬股，涉資5625.89萬元。完成增持後，郭氏家族以郭老太鄺肖卿名義，申報在新地的持股量，由原先的27.22%，增至27.24%。該股昨收報90.4元，跌0.55%。