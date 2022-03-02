百度去年收入增16% 李彥宏：穩健增長

業績勝預期 在美股升逾一成

年內，百度核心收入按年升21%至951.63億元，當中，包括人工智能及雲在內的非網絡營銷收入按年大升71%至212億元。至於愛奇藝收入按年僅升3%至305.54億元。年內成本及費用總額達1139.75億元，按年支出大增23%。當中銷售成本大增17%至643.14億元。研發費用升28%至249.38億元。

單計上季收入按年升12%至259.78億元，純利按年跌67%至17.15億元，勝市場預期，非公認會計準則淨利潤按年跌41%至40.84億元。季內，智能駕駛方面，Apollo自動駕駛出行服務平台蘿蔔快跑訂單按季升近一倍至21.3萬單。百度蘿蔔快跑分別於去年11月，今年2月18日及27日在北京、重慶及山西陽泉正式開始收費營運。目前蘿蔔快跑覆蓋內地8個城市。