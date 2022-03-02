澳門上月賭收近78億 券商料本月回落

受惠於農曆新年檔期效應，澳門2月份的賭收除按年錄升幅之外，按月亦升22.3%，1、2月份合共錄得賭收141.02億元，按年跌8%。摩根士丹利、摩根大通及花旗發表的報告均認為數據符合預期。不過，摩根士丹利指出，隨着廣東省有新案例，加上珠海亦在個別地區進行檢測，料今個月日均賭收降至2.17億元，全月只有67億元。

摩通料內地下半年逐步放寬旅遊

摩根大通則表示，中場博彩大抵回復到新冠肺炎疫情前48%，以公司廳主導的貴賓博彩只恢復到疫情前5%水平。該行審慎地估計，內地會自今年下半年逐步放寬跨省旅遊，有望在未來12至18個月，驅動博彩股收益及估值倍增。

花旗則維持原先估計3月份澳門賭收在70億元水平，相當於疫情前的27%，為眾大行中看得最「牛」。摩根士丹利及花旗的預估3月賭收水平，均比2月按月減少9.78%及13.65%，亦低於2021年3月同期的83.06億元。

藍鼎盈警 去年綜合虧損減40%至60%

永利澳門（1128）引述母公司永利渡假村的年度報告，其總額1.99億美元的未清償應收款中，有42.9%來自澳門的中介人，折算約8537.1萬美元（約6.67億港元）。另因為收款模式有變，永利皇宮要作850萬美元的信用損失撥備。永利澳門及永利皇客兩個項目在2021年度的報廢費用更共600萬美元；與保養費相關資本開支共6240萬美元，按年減少35.34%。

此外，在韓國經營綜合渡假村的藍鼎國際（0582）發出盈警，指截至2021年底止年度，綜合收益按年大幅增加約70%，綜合虧損則減少約40%至60%。藍鼎認為，儘管源自博彩業務之收入下降，但是期內受惠於一系列營銷活動促進了旗下濟州神話世界之本地消費，從而帶動綜合度假區收入顯著增加；住宅物業銷售活動增加 ；嚴格的成本控制使運營費用減少；及投資物業的公平價值上升。