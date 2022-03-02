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麥樸思：俄資避制裁 推升虛幣價

【明報專訊】俄烏危機持續，歐美收緊對俄羅斯的金融制裁。有「新興市場之父」之稱的麥樸思（Mark Mobius）指出，比特幣近期反彈，可歸因於俄羅斯人購買虛擬貨幣逃避制裁。比特幣價格由周一的3.75萬美元水平，升至昨天高見4.4萬美元，是2月中以來首次，升幅超過17%。以太幣由周一的2.6萬美元，升至昨天高見2.9萬美元水平，升幅超過一成。

以盧布交易溢價5000美元

比特幣價格飈升，是因為包括銀行在內的俄羅斯機構面臨制裁。麥樸思說：「我不會買，但如果我是俄羅斯人，我也會買。」

虛幣數據公司Kaiko稱，透過第三方交易平台以俄羅斯盧布及烏克蘭格里夫納（hryvnia）進行的比特幣交易量，近日飈升至數月來的最高水平。虛幣資產投資公司First Block Capital表示，比特幣價格上漲，部分由於俄羅斯投資者沽出盧布，購入比特幣逃避制裁。俄羅斯部分虛幣交易所周一的比特幣交易價，以盧布支付較美元市價有5000美元溢價。盧布和美元的比特幣價格通常沒有差異，因為存在套利的可能性，近日比特幣價格上漲，似乎反映俄羅斯人在購買。需求上升可能令部分投資者補回短倉，進一步推動價格向上。

麥樸思籲買黃金 分散風險

鑑於地緣政治緊張局勢，麥樸思建議投資者分散投資組合，購買一些黃金。現貨金價格昨在每盎司1910美元以上徘徊。

（綜合報道）

[國際金融]