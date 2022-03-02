宏利陳致洲：看好印度印尼經濟增長前景

陳致洲表示，Omicron出現、中國內地展開監管收緊周期及央行的行動進一步影響亞洲在2022年的增長預期。他稱：「我們於2022年將關注的宏觀因素包括新冠病毒變種、美國減少買債的步伐和中國的增長轉型，這3項宏觀因素無疑為亞洲經濟增長帶來阻力。然而，這些因素預期對北亞的影響與東南亞不盡相同。我們預料中國國內生產總值增長將由2021年的8%，放緩至2022年的5%左右，低於東南亞的增長預測。印度的預期經濟增長介乎6%至7%，進一步支持我們對東南亞前景持樂觀展望。而且，印尼和印度這兩個東南亞主要經濟體的實質孳息率較高，吸引資金流入，更加加強我們看好該區域的觀點。」不過，印度市場亦有不明朗因素，市場估值高企將令當地股票今年的表現備受挑戰。若油價長期維持於每桶約100美元，或削弱大型公司的盈利及印度盧比的表現，亦可能擴大現有通脹壓力，促使印度儲備銀行加快貨幣政策正常化的步伐。

兩印實質孳息率較高 吸引資金流入

同時，他認為，鑑於中美兩國關係早前多次轉趨緊張，並相信至少在中期內，東南亞將成為策略性受惠者，因個別行業有望獲得外國直接投資，其中包括印尼的電池供應商、泰國的汽車企業及馬來西亞的資訊科技供應鏈等。不過，東南亞亦存在投資風險，因為東盟實體經濟融合的進度不如預期中理想，但好的方面是成員國之間的數碼融合較令人鼓舞。目前，區內有超過30家大型科技獨角獸企業即將上市，預料這股上市趨勢將蔓延至金融科技、物流供應商和電子商貿企業。陳致洲指出，這類企業擁有兩個特點，其中不少獨角獸企業的業務更輕易適應地區化趨勢；其次是東盟政府對大型科技公司（如電子商貿、互聯網和電子競技）的監管制度較少。隨着東盟大部分國家逐步放寬出行和旅遊限制，區內經濟陸續重啟，東盟的短期前景有望轉佳。從策略上來看，東南亞有望在疫情過後，對亞洲經濟走勢擔當重要的角色。而「中國+1」倡議鼓勵跨國公司把業務和生產基地分散於區內市場。

東盟多國漸寬旅遊限制 經濟陸續重啟

雖然俄軍過去數周已在烏克蘭邊境持續部署重兵，但俄採取全面軍事行動仍令投資者感到意外。他認為目前環境充滿不確定因素，不可能預料往後事態發展。然而，他認為投資者可借鑑歷史，對當前事件的可能發展方向及風險作出預測。回顧2014年，俄羅斯佔領被認為屬於烏克蘭領土的克里米亞半島，主要西方國家隨後對俄羅斯實施制裁（以金融制裁為主）。由於現時的軍事衝突料將更為嚴峻，且制裁可能更為強硬，因此從若干主要角度來看，目前局勢與2014年有別。儘管如此，2014年的克里米亞危機確實造成兩個主要情况，分別是市場急劇波動及能源價格高企，這會對未來影響環球股市格局。

如果較好發展局勢是衝突最低限度只在當地地區爆發，亞洲市場或可為股票投資者提供分散風險機遇。這一潛在利好將很大程度上取決於本次衝突對全球增長影響的持續時間，以及本次衝突是否會蔓延至其他地區。持續時間顯著延長、範圍明顯更廣的衝突、加上較當前更為嚴重的制裁，都將對全球增長造成負面影響，從而對處於復蘇進程的亞洲帶來衝擊。由於通脹壓力居高不下，加上美國聯儲局的加息鷹派立場，市場人士近期持續尋求美國以外的投資機遇。基於歐洲市場估值有利並維持寬鬆貨幣政策，因此成為部分市場人士的選擇。然而，現時俄羅斯對歐洲構成更大風險，而且由於兩者的投資和能源連繫較為密切，因此亦會增添市况波動。不過，他相信亞洲股票市場因估值低於歷史平均水平而更具吸引力。此外，區內部分市場或因與環球市場的相關性（風險系數）較低及能源價格上漲而受惠。

人行放水振消費 看好中國A股市場

同時，他對A股前景抱樂觀態度，主因中國人民銀行已適時大幅放寬貨幣政策，為具有重要經濟意義的房地產板塊提供逆周期支持，並有望提振滯後的消費。而康健護理及ESG等領域的強勁表現，加上對基本商品及消費品出口商的潛在支持，所以亦看好中國A股市場。他亦看好個別東盟市場，主要是在能源價格上漲環境下表現應更強韌的石油出口國，包括馬來西亞、印尼及越南。此外，俄烏軍事衝突引致加息步伐放緩，亦將惠及亞洲新興市場。

龍彩霞 明報記者

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