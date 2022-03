IAB Hong Kong新一屆執行委員會就職 匯聚超過40位行業專家 為數碼營銷行業貢獻

作為香港最活躍的廣告協會之一,IAB HK 在 2021 年組織了一系列活動——主題包括行銷科技 (MarTech)、私隱優先及沒有cookie的世界 (privacy-first in the cookieless world)、程序化數碼戶外廣告 (pDOOH)、社交平臺電子商務 (social commerce)、實時策略與戰術 (LIVE strategy & tactics)、程序化推進 (programmatic advancement)、元宇宙 (metaverse)等。此外,我們嘗試在業界挑選「最佳手機應用」和「最佳視頻」來展示成功的廣告例子並鼓勵營銷人員進行更多實驗和學習。與此同時,教育委員會 (Education Committee)還為我們帶來了多個 1 分鐘短片,以快速簡潔模式與我們分享營銷組合模型 (MMM)、手機優先影片 (Mobile First Video)和協作廣告 (Collaborative Ads)等熱門話題的知識。另外,「數據學院2.0」 (Data Academy 2.0) 幫助營銷人員深入了解數據和測量領域,用更科學的方法來解決不同的問題。

2022年以融合之年為主題,IAB HK熱衷於在現有的概念和想法中帶來新的創新,同時繼續與不同的公司、平台和渠道進行互動交流。元宇宙 (Metaverse)、在線安全和隱私 (Online Security & Privacy) 以及全管道行銷 (Omni-channel strategies)仍然是2022年的關鍵。委員亦提出建立WhatsApp互動群組和舉辦首席人員早餐會等新想法,以在行業領導者之間分享最新知識。數碼營銷專欄與HK01合作,旨在教育大眾了解數碼營銷的最新趨勢,並提高公眾對此行業的專業意識。2022 年大專生實習計劃將進一步擴大規模,提供超過100個實習機會給香港大專生,並希望成為香港最大型的數碼營銷實習計劃,現在已經有多間跨國公司報名參加此計劃。

此外,IAB HK宣布了新的執行和工作委員會成員,以推動行業發展並幫助香港的營銷人員利用數碼營銷技術為市場帶來突破。

執行委員會 (Executive Committee)

Anita Lam (Meta) 和 Janet Lee (Google) 被任命為 IAB HK 的聯合主席,同時歡迎 David Wightman (南華早報)、Tania Lau (Yahoo)、Mark Chan (CMRS Group) 和 Arthur Chan (VPON) 的加入,匯集媒體、平台、代理商和廣告技術領域的人才。

新工作委員會 (New Working Committee)

新的工作委員會都是由業界頂尖和經驗豐富的人才組成。 在激烈的競爭中,挑選了37名突圍而出的委員 (分別代表 32 家公司) 加入IAB HK新成立的工作委員會。為了迎合市場需求及反映最新的行業發展,我們將 5 個新的工作委員會改組為「廣告技術與程式化」(AdTech & Programmatic) 、「商務」 (Commerce)、「內容營銷」 (Content Marketing)、「教育與事業」(Education & Career)和「衡量」 (Measurement)。憑藉廣泛的專業知識和豐富的行業經驗,我們相信這個團隊是 IAB HK 的骨幹,他們將帶來最佳的數碼營銷計劃,並為香港廣告和營銷界的塑造更創新的未來。

AdTech & Programmatic Committee廣告技術與程式委員會:專注於研究如果透過技術改變廣告模式。

Commerce Committee商務委員會:通過展示現代商業策略的趨勢和最新技術,鼓勵香港大小企業提升商業競爭力。

Content Marketing Committee內容營銷委員會:旨在透過數碼及移動式帶領實踐世界一流的數內容創建和策略。

Education & Career Committee教育與事業委員會:與廣大受眾建立橋樑,幫助他們確定未來數碼營銷領域職業的道路,並為營銷人員和學生提供卓越培訓。

Measurement Committee衡量委員會:旨在幫助企業更好地緩解用戶私隱問題,並推動有效的渠道測量。

2021年度傑出貢獻者

2021年,多位委員在工作中表現突出,貢獻了許多優秀的概念,與團隊建立了深厚的凝聚力,並致力於人才發展。因此,IAB HK 特意向幾位2021 年度的傑出貢獻者頒發紀念獎。

榮譽會員公告

IAB HK衷心感謝我們尊敬的成員 Rico Chan、Victor Cheng、Elsie Cheung 和 Kevin Huang 在過去 5 年中的貢獻,雖然他們不再與 IAB HK緊密合作,但他們展示了如何將最好的數碼技術帶入市場,並幫助 IAB HK 轉型成為香港最好的廣告協會之一。感謝他們在此過程中的長期願景、承諾、奉獻精神和專業建議,使 IAB HK 不斷發展並在數碼營銷行業中脫穎而出。他們的精神和靈感將在 IAB HK 繼續閃耀。