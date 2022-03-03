大灣區GBA專題：港人灣區避疫 先做好檢疫安排

明報記者 黃清瑤

香港人現時要前往大灣區，可以選擇經深圳灣口岸進入深圳市隔離，然後再到訪其他城市。根據廣東省人民政府網站公告顯示，從香港入境深圳市人士需要持有24小時內的核酸檢測陰性證明，到達深圳後需要實施14天集中隔離，以及7天居家健康監察。倘若需要前往廣東省其他城市，當在深圳完成14天的集中隔離後，可以前往目的地進行7天居家隔離。居家隔離必須具備居家健康管理條件，包括：

（一）單位只容許隔離人士一人居住，隔離人士須早晚量度體溫，定時向社區管理人員報告健康狀况，若出現上呼吸道症狀包括喉嚨痛、鼻塞流鼻水等需要即時向有關人員報告。

（二）居家監察期間不能外出、不可與親友見面。

（三）倘若隔離人士需要貼身護理，應盡可能減少照顧人數，照顧及隔離人士在室內必須佩戴外科口罩，亦要分開用餐。

（四）隔離人士生活用品需要單獨清洗消毒，其間產生的垃圾可在消毒後按日常生活垃圾處理。在居家監察的第1及第7日需要核酸檢測，第7天需要「雙採雙檢」，意思是採樣後將樣本放置於兩個不同的試管中，再分別送往檢測以防出現假陽或假陰性情况。倘若居家條件未能合乎上述要求，隔離人士便需要在酒店完成21天隔離。

澳門市民只需持有7天內核酸檢測陰性證明，即可前往深圳市而毋須隔離。

過關須持24小時內核酸檢測陰性報告

現時從香港入境深圳必須持有中港兩地認可機構發出的24小時內核酸檢測陰性結果紙質報告（必須彩色打印），以及深圳隔離酒店預約系統「健康驛站」在過關當日的有效預約確認書。目前健康驛站每日預約名額為800名，用戶可提前申請7日內的預約，系統開放時間每日早上10時至晚上8時。可供選擇的酒店有數十家，隔離費用由每日250元（人民幣，下同）至500元不等，視乎酒店等級及房型，三餐膳食費平均為每天125元。要留意的是，深圳隔離酒店採用隨機分派模式，入境人士被分派到隔離酒店後須支付房費及膳食費，倘若每天房間費用為375元，另加125元膳食費，隔離14日的總開支約為7000元。

珠海隔離酒店選擇少 先到先得

2月份有不少港人經港珠澳大橋前往珠海、中山及江門，目前港人要乘坐港珠澳大橋穿梭巴士必須持有24小時內核酸檢測陰性報告，而旅客必須先在「港珠澳大橋穿梭巴士」微信公眾號或公司網頁預購車票，現場不設售票。穿梭巴班次亦較為梳落，下周一（7日）起每天僅有4班穿梭巴前往珠海，前往中山及江門各1班（見圖2）。

珠海隔離酒店是依照登記次序而定，愈早完成過關手續，就可以先選擇酒店，可供選擇的隔離酒店不多，酒店費用平均由每天200元起，三餐膳食費平均為每天80元。抵達酒店後的第2、5、8、13日都要進行核酸檢測、填寫心理狀况問卷；倘若對隔離酒店膳食不滿，亦可以透過網絡平台訂購酒店附近餐廳。

現時，澳門沒有爆發新一波疫情，從澳門前往內地只需持有7天內的核酸陰性檢測報告即可，而且毋須在內地隔離。港人前往澳門需要在指定酒店隔離14天，由於香港被當地評定為「次高風險地區」，因此必須入住指定酒店，分別是麗景灣藝術酒店或鷺環海天度假酒店。兩家酒店隔離費用由700至3200澳門幣不等，費用已包括10%服務費及三餐膳食費。

完成14天酒店隔離後，必須逗留在澳門7天，7天內可自由在澳門活動及出入任何場所，及後可以經由澳門前往內地。現時前往澳門必須乘搭港珠澳大橋穿梭巴士，由3月7日起香港來回澳門穿梭巴士只有下午3時各一班，由香港前往澳門人士不能在金巴網站訂購車票，需預先預訂隔離酒店，再根據網站指示訂購車票。至於由澳門前往香港人士，可以在金巴網站或微信公眾號訂購車票。

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