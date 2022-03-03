大灣區GBA專題：灣區3機構簽醫療服務戰略合作 攜手實踐藥械通物流網絡

冀今年引10種新藥物入灣區

中山陳星海醫院是去年8月5間藥械通試點醫院之一，目前該醫院已成功引進兩款國際新型口服抗癌藥，此次合作，三方的共同目標是今年內再引進10種新批准的治療藥物。香港陳星海醫療投資集團行政總監黃志浩指出，是次聯合大昌行奧利佳和香港綜合腫瘤中心，有利於在大灣區共建一個全面支援患者的醫療網絡，可盡快為患者提供最新最有效的治療方法。

中山陳星海醫院此前已與香港綜合腫瘤中心合作推出跨專科遠程視頻會診服務（Multi-Disciplinary Team，簡稱MDT），通過遠程技術由兩地專家團隊為腫瘤患者個案進行會診，合力找出最適合的診治方案。香港綜合腫瘤中心行政總裁唐嘉其表示，藥械通政策的落實，有助患者透過MDT得到同樣醫療質素之同時，也能使用同樣的藥物，逐步落實「健康灣區」藍圖。

設互動平台 助兩地醫療人士交流

至於為中山陳星海醫院提供藥械通物流的大昌行奧利佳，其大中華區商務總經理Richard Holloway強調，公司於管理醫療供應鏈、醫療產品註冊等方面有豐富經驗，可以運用這些優勢，在信息共享、審批程序和物流供應鏈方面支持藥械通政策。此外，大昌行奧利佳上月還推出了醫學互動平台大灣區惠醫網（GBAHealthConnect.com），透過此平台，兩地醫療專業人士可以進一步了解藥械通政策和參與進程，以及了解更多關於審查新批准治療方法的臨牀信息等。

明報記者

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