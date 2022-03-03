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星客1.67億購21 BORRETT 付逾5000萬辣稅

【明報專訊】疫情上月起大爆發，有非本港買家於1月底不惜豪付大額辣稅入市超級豪宅。其中長實（1113）中半山21 BORRETT ROAD一個四房單位，就以逾1.67億元由新加坡買家入市，並付逾5000萬元買家印花稅及雙倍印花稅。

資料顯示，位於中半山波老道的1期17樓3號單位，實用面積2193方呎，4房間隔， 1月底農曆新年前以1.678億元招標售出，實呎76,516元。資料顯示，買家以公司名義入市，董事持新加坡護照並報住新加坡地址，今次入市需付相等於樓價三成辣稅，即涉約5034萬元。整個波老道項目，分兩期發展，提供115伙的第一期，由去年2月首錄成交，至今累售30伙，合共套現逾61億元。

皇廷匯三洋房延長至6月9日截標

不過，亦有豪宅新盤延遲截標。路勁基建（1098）主席單偉豹私人持有的九龍塘皇廷匯，今日更新銷售安排7083至10945方呎之洋房，截標日期由4月14日延長至6月9日。值得留意的是，皇廷匯共設4幢洋房，早於2015年以價單形式推售，至2017年首錄成交，屬34號屋（連雙車位），當時成交價3.088億元，以該物業實用面積7338方呎計，折合實呎4.2萬元，至於餘下之3幢洋房於2020年改以招標形式發售，及後多次延長截標期限，惟一直未錄買賣。

柏傲莊III再增取消交易個案

至於去年公布因建築質量問題而須拆卸重建的新世界（0017）、港鐵（0066）大圍站上蓋柏傲莊III，新增一宗取消交易個案。據一手成交紀錄冊顯示，柏傲莊III 8B座31樓A室，實用面積797方呎，三房連儲物室間隔，原於去年6月5日以1776.3萬元售出，並於6月11日簽訂正式買賣合約，實呎22,287元，但有關成交於昨日取消登記，而項目公布拆卸重建後，至今已錄得161宗終止買賣個案，佔成交量845宗約19%。