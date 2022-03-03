3月加息半厘機率急降 匯控挫5% 美債曲線趨平 銀行股昨全線挫

明報記者 歐陽偉昉

昨晚美聯儲主席鮑威爾明確表示3月會加息（詳見A15），據芝商所FedWatch工具顯示，他發言後，市場預期3月只加息0.25厘仍高達90.5%，相對2月11日的6.25%大幅增加，當時有93.75%機會率是加息0.5厘，即使在一周前，仍有33.7%預期會加0.5厘。此外，市場主要預期截至今年底聯儲局會加息5次至6次，較一周前加息6至7次下降。受鮑威爾言論刺激，昨晚開市早段，匯控ADR較港股收市反彈3%。

渣打昨跌6.1% 中銀香港跌4.14%

渣打（2888）昨跌6.1%，收報52.3元，一同跌穿50天線。本地銀行股下跌，中銀香港（2388）跌4.14%，東亞（0023）跌3%，恒生（0011）跌2%。債息方面，截至昨晚9時，美國10年期國債收益率報1.78厘，較烏克蘭戰事前下跌10.37%，與聯邦基金利率關係較敏感的2年期國債收益率則報1.42厘，較戰前跌11.36%。兩者息差為36點子（1厘等於100點子），與今年初的78點子減少一半。利率曲線趨平，一般反映通脹持續時間更長，經濟前景轉弱的訊號。

獨立分析員李聲揚指出，即使市場加息路徑相若，美國長債息下跌對銀行息差影響，會較聯儲局加息更為直接，因為銀行多收取長期貸款的利息，付出短期利息。

歐美向俄制裁連帶影響歐銀

市場於去年12月開始預期英美央行將加快加息，帶動銀行淨息差回升，匯控和渣打自去年12月至上周三（23日）俄羅斯宣戰前，累升35%和42.7%，李聲揚指加息因素早已反映在股價，因此不太看好銀行股表現。另外，歐美對俄羅斯施加金融制裁，或連帶影響歐洲銀行未能收回對俄國企業的貸款。

不過，上海商業銀行研究部主管林俊泓指出，市場原預計通脹在供應鏈問題後緩解，但戰事令油價、原材料、農產品等價格急升，令通脹預期維持高企，屆時聯儲局將不得不繼續加息，他原預期今年聯儲局加息3至4次，現時則估計加4至6次。