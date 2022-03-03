地緣政治風險續升溫 恒指見近兩年低位

昨晚9時，恒指即月夜期報22,338點，低水6點。

科指收報5015點 再成歷史新低

遭多家大行發報告調低目標價的信義玻璃（0868），收報19.52元，跌10.46%，是跌幅最大藍籌。同系的信義光能（0968）亦跌6.8%。舜宇光學（2382）同樣被大行報告削目標價，跌8.84%，是跌幅最大科指成分股。俄烏戰爭持續，投資者避險情緒增，在歐洲有業務的長和（0001）昨跌3.59%，收報52.4元，近一周累跌10.27%；俄鋁（0486）股價昨挫26%，一周瀉52%；油價飈，中海油（0883）升3.39%，成升幅最大藍籌，中石油（0857）亦升2.91%。美團（3690）推優惠減收商戶佣金，逆市升1.73%。騰訊（0700）跌1.76%。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞認為，亞洲和俄羅斯在股票、銀團貸款和債券等管道的直接交流相當有限，亞洲佔俄羅斯企業股票和和債券融資的1%，惟不意味着俄羅斯不需海外融資。

她相信，隨着更多制裁實施，俄羅斯也將傾向於更多用人民幣做結算，而在中國對俄羅斯入侵烏克蘭問題的曖昧態度和來自美國的批評後，未來中美之間金融領域的戰略競爭只會有增無減。

她認為對亞洲而言，特別是考慮到潛在的二級制裁的情况下，俄烏衝突對金融領域的最終影響可能比表面看來大。